〈中部〉全國古蹟日 推2線免費文資專車

2017-09-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合全國古蹟日，台中市文化資產處推出城中城文化巡禮及軍事遺構巡禮文化資產專車，將載著民眾探索古蹟、歷史建築及分享修復實例，認識台中市文資保存的成果。

文資處指出，法國文化部在一九八四年發起世界古蹟日，文化部也響應於每年九月第三週舉辦全國古蹟日系列活動，今年世界古蹟日以「遺產與自然」為主題，特地規劃文化資產專車呼應，盼帶領民眾認識台中市的文化資產保存情況。

16日起一連2天 今天中午起線上報名

文資處指出，九月十六日推出「城中城文化巡禮」專車，將帶民眾參訪林懋陽故居、台中放送局、台中刑務所演武場、台中州廳等；十七日推出「軍事遺構巡禮」專車，參訪清水牛罵頭園區、清水公學校宿舍群、清泉崗聖潔教會等。

文資處指出，兩梯次活動將由專業講師或歷史建築團隊進行導覽解說，帶民眾觀察古蹟、歷史建築的現況，也分享修復實例；兩梯次各四十個名額，專車均免費參加，每人限選一梯次報名，為鼓勵親子出遊，認識台中市的歷史，每人最多報名四個名額，但行程午餐須自理，訂九月一日中午十二點起受理線上報名（http://www.tchac.taichung.gov.tw/），額滿為止。

此外，文資處也自卅一日到九月八日，在林懋陽故居舉行台中市文化資產成果展。