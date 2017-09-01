〈中部〉《台中》去年重大建設執行率 合併後新高

2017-09-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部台中市審計處去年度列管市府重大公共建設五十六項，藍營議員楊正中、顏莉敏等人昨日表示，執行率僅五十．五五％，市府執行不力；市府回應，前市府一○三年度執行率卅三．五八％，市長林佳龍執政後漸入佳境，現創合併後最高執行率。

執行率50.55％ 藍議員批執行不力

國民黨議員楊正中、顏莉敏、朱暖英表示，這五十六項重大公共建設分屬十三個局主管，其中十一局的年度預算執行率未達五成、奇差無比。若以數目計，地政局十三件、教育局十二件、交通局與建設局各六件分居前三名，執行率則以社會局、新聞局、經發局最差。

議員們舉例，社會局的「非營利組織與志工發展中心主體工程」執行率○．○七％、建設局的台中花博規劃設計及工程興建執行率一．○六％、地政局的泊嵐匯會展工程執行率○．四五％，均低落不堪。他們並強調，林佳龍團隊只會喊口號，根本是行「凍」市府。

市府︰建設期程較長 列管進度

市府新聞局長卓冠廷則說，重大公共建設期程相對較長，市府逐年推動並列管進度，縣市合併後，一○一年總執行率廿八．六七％、一○二年廿九．二七％、一○三年卅三．五八％。林市長一○三年底上任後，重新檢視修正前市府留下的問題，並開創新政。

他舉例，如台灣塔、BRT、白海豚館等爭議性高的重大工程，全盤檢討後，大破大立，是可接受公評的陣痛期，所以一○四年總執行率廿一．○五％。但經過努力，一○五年總執行率已達五十．五五％，這是縣市合併後的新高紀錄。

卓冠廷表示，這是市政推動的具體成果展現，國民黨議員誤認這樣的執行狀況是「奇差無比」，市府對此表示遺憾。他強調，各項計畫的整體期程均穩定進行中，未來將一步一腳印，確保工程品質，如期如質完成。