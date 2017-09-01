〈中部〉爭設彰北交流道 彰市長：將展開連署

2017-09-01

〔記者湯世名／彰化報導〕為改善彰化市「彰北」與「彰東」地區對外交通，同時促進兩地區繁榮發展，市長邱建富與彰化縣議員林世賢昨聯手爭取在國道一號與國道三號的系統交流道附近，設置「彰北交流道」，造福兩地區近十二萬人口。邱建富強調，為全力推動此案，將展開連署行動。

擬設於國一、國三系統交流道附近

邱建富指出，彰化市北區、東區包括中正、新興、和調、茄南、茄苳等多里市民，平日若要上高速公路，得開車到數公里外的國道一號彰化交流道，或從省道台七十四線中彰快速道路銜接國道三號，非常耗時，連帶影響區域的繁榮發展，若能在國道一號與國道三號交會處的系統交流道附近設置「彰北交流道」，絕對有助改善交通與促進區域發展，也將造福這兩個地區近十二萬人口。

林世賢強調，彰化市向來具交通戰略優勢，不僅鐵路山海線、公路山海線，全交會在彰化，且國道一號與國道三號也在此交會，應運用交通戰略的優勢，創造彰化市未來的發展，彰北交流道的設立，更屬迫切。

有關增設彰北交流道案，林世賢補充說，依據「高速公路增設及改善交流道設置原則」相關規定「…與其他交流道距離必須超過二公里」，目前彰北交流道預定位置與其他交流道距離為四至五公里，絕對符合設置的規定。

增設彰北交流道案，去年十二月底，林世賢已在縣議會定期大會中提案，促請縣府向中央提出爭取設立；邱建富全力支持爭取，並強調，該案對未來彰化市成為中部副都會中心大有助益，將配合林世賢加強向中央爭取的力道。