〈中部〉水里「鵲橋」凹陷 情侶嚇到半途折返

2017-09-01

公所會勘 水保局提報250萬修繕

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉上安村景觀吊橋「鵲橋」，過去是遊客到此一遊必走景點，雖然外觀看不出異狀，但吊橋鋪面因年久失修，不堪日曬雨淋已風化變質，踏上橋面明顯感覺到橋板凹陷，有情侶上橋遊賞，甚至走到一半就不敢繼續前進，深怕會有閃失。水保局將汰換加固橋面，確保遊客安全。

水里鵲橋是上安村一大景點，橫跨兩岸的橋面可俯瞰溪谷，每年賞梅季常吸引遊客到此一遊，成為賞梅之外，另一處拍照打卡熱門地點，惟設施缺乏維護，以致橋面板軟化，引發居民疑慮。昨日有情侶走上橋，就被鋪面的凹陷感嚇到，走到一半，覺得愈走愈不踏實，不敢走到對岸，只好半途折返，直說有必要好好整修一番。

水里鄉公所、行政院中部辦公室，以及水保局等單位昨日特別前往會勘，水保局人員表示，今年已經提報二百五十萬元修繕橋面板，只要准許就會施工，希望能儘速將橋面板汰換加固，確保遊客安全。

必遊景點 公所一併整理周邊景觀

水里鄉公所表示，鵲橋是當地賞梅區必遊景點，自民國九十一年完成後，橋面就未再整修，致橋面板有龜裂風化情形，才會邀集相關單位會勘整修，日後橋面板汰換完成後，可望提供更安全的遊憩環境。

另外，針對夜間照明損壞部分，之後將會與周邊景觀設施一併整理，並向水保局提報修繕，盼能獲得經費，讓景區設施更完善。

當地村長陳永成說，近期發現橋面有軟化現象，趕緊通報公所等單位會勘，平時穿平底鞋走上橋鋪面，就能感受到凹陷，若有遊客穿高跟鞋，難保不會戳穿橋面，或是陷入鋪面夾縫，希望會勘後能儘速修復，維持橋梁安全。