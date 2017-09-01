〈中部〉舉債辦台灣燈會？ 嘉縣：已有財源

2017-09-01

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣審計室昨天到縣議會進行嘉義縣一○五年度總決算審核報告時，點出嘉縣財政狀況欠佳，恐需舉債才能辦理明年的台灣燈會，建議縣府審慎評估施政優先順序、量入為出，力求財政穩健平衡；縣府財稅局長簡世明強調，已妥為規劃收支，貸款並非選項。

財稅局：合法調用4基金

縣財政稅務局長簡世明表示，縣府為承辦燈會，調用平均地權等四個基金，經費共一‧四億元的部分，完全合乎基金用途，沒有法令上的爭議，也對所規劃的財源收入達成深具信心，以貸款方式籌措燈會財源將不會是選項。

嘉縣審計室主任陳正鏞報告時說，一○五年度歲入歲出相抵賸餘三億六千餘萬元，經償還債務二億五千餘萬元，整體收支餘絀一億一千餘萬元，為近五年來首度呈現賸餘，但擴增歲出保留經費，恐影響財務報表的允當表達。

審計室在報告中直指，嘉義縣府為籌措台灣燈會財源，規劃以舉借債務支應，預估無法依行政院去年二月間核定的債務改善計畫及時程表執行，而且申請展延也遭財政部以避免造成負面觀感為由打回票。

審計室促爭取民間贊助

陳政鏞表示，財政部指嘉縣府財政狀況欠佳，且未覈實辦理經費保留，因而在不修正原計畫前提下，應強化開源節流、撙節燈會支出、爭取民間贊助，並依施政重要性與急迫性，排定計畫優先順序推動。

簡世明回應，窮縣可以出現賸餘，代表縣府近年來積極推行的財務控管作為有成效，至於其他缺失，涉及中央制度面不合理部分，應予商討建議，屬財政稅務局權責部分，則將尋求改善。

簡世明強調，縣府於年度預算執行秉持財政穩健原則，加強開拓自有財源，籌辦燈會也會妥適控管及撙節支出，並尋求民間的奧援，沒有舉債辦燈會的考量。