〈南部〉校長領導卓越獎 北農張福祥獎金助弱

2017-08-31

〔記者楊金城／佳里報導〕國立北門農工（簡稱北農）校長張福祥獲一○六學年度教育部高中職組校長領導卓越獎，全台高中職組就僅有四位校長得獎，他也是高中職組校長領導卓越獎最近三屆六年來南市唯一得獎校長，張福祥決定下月八日獲頒的廿萬元獎金，將全數捐給北農教育儲蓄專戶照顧弱勢學生。

張福祥說，沒有教職員團隊作伙打拚，就無法獲得校長領導卓越獎，得獎榮譽歸功於全校師生，期許學生來北農就讀，對升學、就業和品格都能有助益，就是學校的成就。

張福祥在一○三學年度接任北農校長時，北農畢業生考取國立科大的升學率只有十二％、五十五人，隔年隨即成長到七十八人，一○五學年度有九十八人，到今年一○六學年度有一一六人考取國立科大，比第一年人數足足成長一倍，國立科大升學率「嚇嚇叫」。

張福祥在教學上有幾個「撇步」新作為，設立夜間自主學習、四技二專考前有週六衝刺班，和一級主管到課堂「巡堂」，甚至外聘師資到校為學生「補習」。

在北農乙級檢定成績上，到任首年只有八十人通過，此後逐年成長到今年有一一六人通過乙級檢定，參加全國學生技藝競賽的得獎率也提高到六十％。

張福祥甚至也找來業者名師指導學生訓練，將農工商科實習課程和業界結合，參與新南向政策與東南亞海外技能國際交流，並讓教師研習成長，提升教學效益，鼓勵指導學生組隊參加專題競賽、科展；此外，他也向校友會爭取在校園內打造鹽分地帶北門七子文學步道，提升學習環境。