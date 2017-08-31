〈南部〉涉詐領助理費 台南市議員服務處遭搜索

2017-08-31

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕台南市議員陸美祈涉嫌詐領助理費，台南地檢署指揮南部地區機動工作站（簡稱南機站）前往陸美祈服務處、住處等地搜索，帶回九人調查，全案將朝貪污治罪條例偵辦，是否傳喚陸美祈到案？地檢署表示目前還無計畫，九人身分保密，僅指出是與陸美祈相關。

檢調帶回9人

南市迄今已有三名現任及卸任議員遭調查，其中，前市議員楊麗玉今年五月一審被依貪污治罪條例與偽造文書等罪判刑八年半；前市議員陳文科也遭調查，但獲交保，陸美祈則是唯一被調查的現任議員。

陸美祈為民進黨東區市議員，連任兩屆，屬新潮流系，曾擔任市長賴清德於立委任內與前市議員蕭博仁的聯合服務處副主任四年，被視為賴清德的嫡系人馬。

地方政壇認為，東區市議員席次未來可能會減少一席，競爭之激烈將更勝以往，此一行動，陸美祈如果無法全身而退，未來連任之路恐面臨極大挑戰。

根據地方民意代表費用支給條例的規定，直轄市議員公費助理費用為廿四萬元，可聘用六至八人，每人最多不得超過八萬元。議員提報議會名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中。市議員蔡育輝表示，全國各地已有多名議員因助理費問題頻遭調查，有的甚至已判刑，認為該費用的使用應更彈性，同時也應規定以親友擔任助理名額，法律見解也應一致，以免動不動就觸法。

陸美祈：不知道有搜索一事

南市議會目前正由議長賴美惠帶隊前往北部進行經建考察，昨天傳出有議員遭檢方搜索，其間一度誤傳是議會也遭搜索，經查證，檢方只是派人到議會送公文，並未搜索，而是搜索議員陸美祈服務處等三地。議會考察團共有廿八名議員參加，第一天造訪桃園，昨天前往宜蘭，預計今天返回台南。對於搜索一事，陸美祈表示，不知道有這事。服務處則表示，無法評論。