〈南部〉5千年前夥伴狗 南科大坌坑遺址出土

2017-08-31

〔記者黃文瑜／新市報導〕現代人流行養寵物，但養寵物非現代人的專利，早在約五千年前，台灣歷史上就有人把狗當夥伴，並且在南科園區內的大坌坑遺址，考古人員找到台灣土狗的完整骨骸，目前收藏在園區的陳列室中，預計明年將與其他考古收藏品，一同進駐南科園區的史前博物館。

南科所在地屬於曾文溪及鹽水溪二溪流間，受河流氾濫影響，導致遺址深埋在地下，不易發現，直到園區因工程監測，才發現許多遺址，最早的年代可追溯至四千八百年前左右，最晚則是距今二百年左右，涵蓋了大坌坑、大湖、西拉雅等十個考古學文化期。目前已有九百萬件古物出土。

全台最早寵物犬 被稱天下第一狗

其中一件從大坌坑文化中挖掘出來保留完整的狗骨骸，是目前全台被發現最早與人共處的狗，因此被稱為「天下第一狗」。

遺骸完整 可能協助狩獵被紀念

史博館南科分館籌備處表示，南關里遺址出土，當時共挖出四隻狗遺骸，與其他動物骨頭不同，幾乎是被完整安放，不像食用的動物骨頭細碎分散各處，並且頭朝南，如同當時埋葬人的方式，由此表示當時人與狗的關係應是「夥伴關係」，狗可能是協助狩獵而被紀念，且當時的台灣土狗體型不像現今土狗那麼大隻，並且推測毛色也非黑色，因要在叢林間協助狩獵若是黑色過於顯眼，最有可能的毛色為棕色。