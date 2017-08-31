〈南部〉台南5校小一生僅1人 混齡上課不孤單

2017-08-31

〔記者劉婉君、楊金城、王涵平／台南報導〕台南市新學期包括分校在內，有五校小一新生只有一名，若涵蓋其他年級，則共有十校十七班「一人成班」。

含其他年級 共10校17班1人成班

西港區後營國小金砂分校、北門區北門國小玉湖分校都只有一名小一新生上課，除有導師一對一教學的幸福，其他綜合課程則是跨年級混齡上課，金砂分校新生陳冠亦的家就住在校門口，離校只有廿公尺遠。

導師1對1教學 活動教學採混齡

後營國小校長謝慶皇、金砂分校一年級班導李婉萍特地送給陳冠亦一顆蘋果和一包乖乖，期許他上學乖乖、平安快樂學習，陳冠亦看來不怕生，家長認為方便就近就學，滿意課程安排。謝慶皇說，音樂課、美勞課則採混齡上課，提高新生團體互動。

北門國小玉湖分校一位新生及舊生十四人，昨天搭校車至北門國小與本校新生六人一同參加迎新活動，由校長呂宗憲及導師帶領走過勤學門、聰明門，並敲響勇氣鑼，舊生列隊拍手歡迎，祝福新生擁有毅力、智慧與力量。

呂宗憲說，為提升玉湖分校同儕學習互動與團體合作，課後照顧課程及健體、綜合活動部分採跨年級混齡合班上課，由教師協同教學，關注每個孩子的學習差異與發展，彰顯小班教學特性與價值。

後壁區新嘉國小與白河區河東國小六溪分校僅有一名小一新生，家長擔心孩子成為注目焦點，加上沒有同儕，影響在校學習，新嘉國小校長林良駿表示，今年僅一位小一新生，但除結構式課程國英數單科教學，非結構式都是全校學生一起上課，也會依小一生個別學習狀況調整教學。

河東國小校長蕭敏華表示，分校小一僅一位學生並非頭一次，因此安排課程、教學已有相當經驗，而分校是採混齡上課，小一導師一方面是老師，同時也要扮演同儕角色，學習不會有問題。

教育局：國教輔導團將協助校方

教育局課程發展科長林義順表示，會請專業的國教輔導團協助關心各校教學狀況，協助老師提升教學知能，也會有課後照顧班、補救教學班注意學生的學力表現。教育局除將鼓勵學校夏日樂學計畫，平時也可以整合相關活動，讓一人班級的學生可以和其他年級學生一起交流、學習。

林義順指出，針對混齡教學部分，教育局已在全市校長行政會議上邀專家分享經驗，未來也會到外縣市進行參觀，再與各校分享，部分參訪名額也會開放給一人班級的學校老師優先參加。