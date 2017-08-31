〈南部〉行政法人化 高市圖要改制了

2017-08-31

全國第一個行政法人化公共圖書館

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全國第一個行政法人化的公共圖書館出現了！高市圖將於九月一日起改制為行政法人化，未來能夠擁有自己的財源和獨立募款身分，不用擔心人才、錢財不足，轉變為具有企業經營理念與管理的圖書館，為市民提供更創新的發展與服務。

高市圖表示，時代與科技變革日趨密集的現代社會，閱讀需求急速發展，包含實體紙本、行動裝置、真人圖書館等多元型態，讓圖書館多元功能發展更加急迫；為了能即時呼應讀者的需求，全球包含英國大英圖書館、國立蘇格蘭圖書館、法國龐畢度公共資訊圖書館、日本國立大學圖書館等，都是以行政法人組織型態營運，提供更專業、多元的知識服務。

行政法人化後，高雄市立圖書館將設立董監事會，邀集圖書資訊界、文學創作者、新住民代表、學術界及民間企業經營等各領域專家學者為未來圖書館發展營運增添多元專業色彩。

第一屆董事會成員包括中山大學校長鄭英耀、長年推動兒童人權與閱讀的蒲公英故事閱讀推廣協會總幹事王怡鳳、關懷土地人權的詩人曾貴海醫師、圖資界積極推動公共借閱權並促進國內電子書發展的政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授邱炯友、茉莉二手書店戴莉珍營運長，以及多年致力於越南語在台灣推廣教學的越南籍阮氏青河女士等人。

至於未來財源如何籌措，高市圖指出，未來最重要自有收入來源是「總館二期工程共構會展文創會館」，開發及營運權利金與土地租金在未來十年內，預估將超過一億七千萬。

而場地設施、導覽與商業販售等收入，也都將直接挹注圖書館的營運，透過財務鬆綁，也能進行獨立募款，讓各區圖書閱讀服務以及館藏經費，能夠結合社會資源、挹注源源不斷的活水，不但能夠減少政府的財政負擔，也能提升公共服務品質與效率，創造更高價值的智識服務。