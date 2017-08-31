〈南部〉澎湖藍營聲援「打蘇」 掀茶壺內風暴

2017-08-31

副議長領軍 縣黨部開記者會

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖縣議會黨團，昨由副議長陳雙全領軍在縣黨部召開記者會，原本是聲援立院黨團砲打立法院長蘇嘉全，卻因未讓與會的黨部主委鄭清發發言，鄭氣得拂袖而去，意外掀起藍軍茶壺內風暴，恐影響下屆澎湖縣長佈局。

黨部主委淪為配角 無法發言

新近澎湖藍軍砲火猛烈，接連召開二次記者會，首次是針對全國大停電、要求蔡英文政府道歉；第二次則是抨擊立法院長蘇嘉全及執政黨民進黨，閹割立委提案權，護航前瞻法案過關；雖然國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發都以主人身分出席，但會中發言主導權都是副議長陳雙全，會場大唱獨腳戲，引爆藍軍內鬥戰火。

鄭清發氣到中途就走人

陳雙全與鄭清發都曾在本屆縣長內部初選上陣，當陳與前馬公市長蘇崑雄民調不相上下之際，鄭清發選擇投奔蘇陣營擔任副手，讓蘇順利取得代表藍軍出征資格，雖然蘇敗選，暫時退出政壇，但陳與鄭仍活躍在政壇上，並有意下屆百里侯寶座，先後出任藍軍澎湖縣黨部主委。

雖然藍軍澎湖縣黨部主委即將易帥，由前副縣長呂永泰出任，但鄭在職務未異動時，仍是名義上會場主人，卻在連續兩次記者會都淪為配角無法發言，昨日隱忍多時終於爆發，記者會中途就走人，陳鄭兩人瑜亮情結浮上檯面。