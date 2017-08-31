〈南部〉南台灣首座公營動漫基地 開館

2017-08-31

位於駁二 跨界探討動漫文化

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南台灣首座公營動漫基地「駁二動漫倉庫」開館，未來將以動畫、漫畫、遊戲、輕小說四大領域為主軸，跨界探討動漫文化；最特別的是獨創動漫複合式空間，設有漫畫場景主題包廂、特色餐飲，還有數百本來自各國的漫畫書可以翻閱，將成為動漫界聚會交流的場所，令動漫迷十分期盼。

獨創複合式空間 設場景主題

文化局長尹立表示，自二○一一年以來，每年「駁二動漫祭」累積的能量，令人無法忽視動漫文化的蓬勃發展，因此決定開設「動漫倉庫A.C.G.N WAREHOUSE」，未來藝術家駐村計畫裡，也將規劃漫畫家駐村，讓各國的漫畫家們能在駁二的藝術氛圍裡，駐地創作交流。

未來將規劃各國漫畫家駐村

常設展「台灣漫畫年輪：枯枝—新芽、模仿—創造、斷裂—再生」由政大台灣史研究所副教授李衣雲策畫，帶領觀眾閱讀台灣漫畫七十年。其中因時代背景而塗改、抄描重繪的盜版漫畫最具特色，一窺鮮為人知的台灣漫畫史。

主題展「走進二次元：初探漫畫誕生之秘」及「動漫美學的轉化」，從漫畫家的角度，介紹漫畫發想、漫畫語言運用、今昔作畫工具、書本印刷裝幀等面向，說明動漫創作如何影響當代藝術，傳達對時下社會的反思。

除了動漫展覽外，精心規劃的複合式空間推出了期間限定主題，本期規劃張季雅「異人茶跡」主題場景座位區，並結合餐飲設計團隊「寶順洋行」以「茶」發想，延伸特色餐飲，詳情請上駁二動漫倉庫官網查詢http://acgnpier2.tw。