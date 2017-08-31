〈南部〉獎學金加持 仕絨國小學生達75人

2017-08-31

曾降至48人 獲大仁科大補助

〔記者羅欣貞、邱芷柔／屏東報導〕屏縣鹽埔鄉仕絨國小是全鄉最小型的學校，學生一度只有四十八人，大仁科技大學成立「黃道宜幸福獎學金」，從一○三學年起補助該校每學期每位學生三千元學雜費，昨天開學日，全校人數從上學期六十六人增加到七十五人。

為協助仕絨國小學生回流，大仁科大董事長黃國慶成立「黃道宜幸福獎學金」，在各界善款捐助下，為仕絨國小學生繳交學雜費，本次已經邁入第七學期。

仕絨國小校長林育妃表示，今年一年級新生十一人，加上各年級轉學生六人，全校學生數達到七十五人，相當振奮人心，感謝各界協助，學校老師也不斷提升教學品質。

學生數逐年成長，獎學金總額從最初每學期約十五萬，成長到本學期約二十三萬元，黃國慶表示，看到小朋友們認真學習，老師們投入教學，是最令人欣慰的事，獎學金成立初衷，除了協助學雜費，更希望帶領學生走出校園，到台北、國外增長見聞。

獲贈校車 部落孩子樂上學

此外，享譽國際的泰武古謠傳唱隊，歌曲多從泰武鄉佳興部落採集，這個部落是全鄉人口最少的部落，也是莫拉克風災後鄉內唯一仍住在山區的部落，這學期富邦人壽捐贈一部校車，讓距離學校需要四十分鐘車程的部落孩子能安心上學。