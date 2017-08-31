〈南部〉卑南遺址旁施工 被質疑兩套標準

2017-08-31

史前館可蓋駁坎 農場不准換圍牆

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南遺址公園後方道路正由台灣史前文化博物館施作駁坎，施工過程中發現碎陶片，才向縣府文化處報准，但相接處的國本農場三年前欲施作圍牆，卻被文化處阻止，同屬列冊遺址，官、民下場大不同。

卑南遺址公園「考古現場」與「月形石柱」之間夾著更生北路五九六巷，在與文昌路交會處，原本有砌石邊坡及枕木階梯，館方拆除改做水泥駁坎及階梯，並下挖約六十公分深度施作基礎工程。

館方表示，施工區域屬於卑南遺址的列冊遺址，包商拆除枕木過程就已發現碎陶片，立即主動停工，並通報縣政府。

經考古研究人員檢視確認是早年被擾亂過的陶片，不在文化層內，縣府文化處同意施工，預計九月中旬完工。

工地旁的國本農場三年前欲在路邊施作簡易圍牆，但文化處得知後阻止，代管國本農場的台東縣永續學會雖然主張只是將舊有圍牆換新，沒有地表下的深挖行為，但最後仍放棄工程，改植綠籬。

施工過程發現碎陶片 才向縣府報准

同樣位於列冊遺址，官方單位的卑南公園可以興建駁坎，民間的國本農場為何不能施作圍牆？對此，文化處長鍾青柏表示，三年前他不在文化處，不清楚國本農場施作圍牆過程，目前卑南文化公園施作駁坎，是因確認不影響遺址，所以准予施工。

鍾青柏說，列冊遺址雖然不是公告遺址，但施作營建工程仍需報請主管機關縣政府同意，但史前館是在施工過程發現陶片後才通報文化處。