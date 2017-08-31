〈南部〉台江國家公園通檢 地方、環局有異見

2017-08-31

二、三期管制區 環局要求劃出

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園第一次通盤檢討（簡稱通檢），台管處通過將城西第四期掩埋場變更為特別景觀區，第一、二、三期則維持一般管制區，全案送內政部國家公園計畫委員會審查，環保局有「異」見，要求二、三期劃出國家公園，地方昨天強烈反對將二、三期劃出國家公園外，希望台管處不要自廢武功。

地方反對 盼台管處勿自廢武功

城西第四期垃圾掩埋場預定地位於台江國家公園內，環保局原本去年要動工興建，因區內有瀕危的台灣暗蟬，引起環團及地方強烈反彈，市府最後暫停執行，原已編列經費則收回，全案可說胎死腹中。

相關人員將於週五現場實勘

台管處今年五月進行「台江國家公園第一次通盤檢討」，通檢作業小組通過將四期由一般管制區提升為特別景觀區，並提送內政部國家公園計畫委員會審查，環保局於會中再度表達「異」見，主張一、四期維持一般管制區，二、三期劃出國家公園。台管處則提議一、四期提升為特別景觀區，二、三期劃出國家公園。環保局及台管處的提議，引起地方強烈反彈，內政部國家公園計畫委員會則排定週五實地到現場會勘。

台江文化促進會及台南市漁權會總幹事郭瑞昌昨天強烈反對將二、三期劃出國家公園範圍外，要求第四期應列為特別景觀區。台江師生及青年也呼籲內政部及台管處，應以百年之計，逐步復育開台的台江內海、歷史文化、生態地景，勿將二、三期劃出國家公園外。

台管處表示，該處立場是將四期提升為特別景觀區，第一、二、三期則維持一般管制區，也已初審通過。因環保局有意見，該處才提出各種方案供委員會討論、審查，但該處立場並未改變。

環保局則說，目前二、三期依現況仍在使用中，盼先劃出國家公園，待使用完畢並進行復育後再劃入，可免除外界在國家公園內有掩埋場疑慮，而就長期考量及景觀完整性，該局也贊成劃入國家公園，短期建議按使用現況先劃出。

根據國家公園法規定，特別景觀區嚴格限制開發，一般管制區則可依原土地使用現況利用。目前一期掩埋場已復育成林，二、三期由環保局使用中，四期則尚未開發。