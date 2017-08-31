〈南部〉多元化計程車規模擴大 再添7業者

2017-08-31

未來有11業者 超過500輛

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年底領先全台，推出多元化計程車方案，首波由四家計程車業者經營；交通局昨宣布，第二波申請共有七家通過，未來總計有十一家、超過五百輛計程車加入營運。

高雄市交通局去年底率先推動「多元化計程車」，首波由皇冠大車隊高雄分公司、中華日光、倫永、好客來公司等四家取得營運服務，目前共有五十輛車上路營運，年底可破百輛，預計一○八年再擴充到三百輛。

交通局統計，由於業者提供ＢＭＷ、高頂休旅等高級車款，很受乘客喜愛，今年上半年共出車四千二百趟次，平均每趟次車資介於二百五十元至三百元，比一般計程車的一百六十元，增加不少。

交通局最近開放第二波業者申請經營，共有八家提出，評審後由七家取得營運服務，包括台灣大車隊高雄分公司、新形象計程車、興旺計程車、伍福交通、高威交通、群富交通、澄清湖交通。

七家業者申請的車輛總數，達到二百四十五輛，其中以高威交通最多，初期投入三十輛、明年預計擴充達百輛。

ＡＰＰ叫車 觀光客也愛

交通局長陳勁甫表示，多元化計程車具有乘車資訊透明、即時行動支付、不限制車款型、彈性運價費率、駕駛評價機制等特色，隨著來台觀光的自由行旅客增加，可透過手機ＡＰＰ叫車的多元化計程車，成為觀光客最愛。

目前高雄市多元化計程車的收費，業者均依車種（商務、通用或旗艦）、尖峰或離峰來彈性訂價，大概介於一般計程車現行運價的一．一至一．八倍之間。

不過，新加入的七家業者中，有高威交通、澄清湖交通等兩家，將比照一般計程車費率收費。