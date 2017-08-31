〈南部〉返鄉跳舞、教舞 布拉瑞揚圓夢

2017-08-31

〔記者張存薇／台東報導〕「讓東部的孩子有地方跳舞！」布拉瑞揚舞團進駐「台東縣原住民文化創意產業聚落」，人才培育昨天正式啟動，他表示，成立舞團的初衷就是教育及人才培育，也希望「回家跳舞」，因此除推出一系列教育課程，並於九月二、八、九日舉辦「阿棲睞藝術聚」展演活動，希望讓更多孩子想要跳舞、勇敢加入，也讓鄉親看到孩子們跳舞學習的成果。

台東縣爭取原民會補助，在台東市鐵花路八十二號成立原住民文化創意產業聚落，布拉瑞揚舞團文化基金會於四月遷入，布拉瑞揚昨天宣布文創聚落樂舞實驗室正式啟動，也希望成為台灣東部表演藝術孕育的重點基地。

9月啟動一系列課程

一系列課程包括九月二、三日有舞者工作坊，四、五日為TAI身體工作坊、六日為海嘯玩遊戲、七日則有東岸藝想等課程，九月二日晚間七時「阿棲睞藝術聚」開幕，八日晚間七時、九日下午二時卅分則為舞者創作發表。原民處長吳慧琴表示，第一、二屆參與樂舞團隊也將參與四、五日課程，希望融合傳統與現代樂舞，激盪更多創意。

布拉瑞揚說明，今年首次將往年「部落暨社區巡演」轉型成為「阿棲睞藝術聚」，「阿棲睞」是排灣族語石頭的意思、也是舞團第二號作品名稱，希望透過「藝術聚」這樣的聚會活動，讓鄉親看見更多表演與孩子們的學習成果。

相關課程及工作坊開放網路線上報名，報名網址：https://goo.gl/forms/uOGP6w4bAtcXg8JF2，線上填寫報名資料或布拉瑞揚舞團FB粉絲專頁。