〈台北都會〉北市擴大行動學習 1億補助60國中小

2017-08-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨天是開學日，不少可愛小一新生報到，台北市中、小學教職人員花心思扮裝、擺設各項道具，減低新生對學校的生疏感，北市教育局長曾燦金昨宣布擴大辦理「行動學習 智慧教學」計畫，今年投入一億元經費，補助六十所中小學購置平板電腦，加上之前試辦的學校已達到七十九校、八五○班，有兩萬二七八五人受惠，以郊區學校優先，希望四年內擴大至全市二三六所公立學校。

郊區學校優先 盼4年內擴及全市

許多學校教職人員扮成卡通造型，增添新生入學與舊生開學的樂趣，如大佳國小扮忍者龜、華江國小扮航海王、康寧國小穿著韓式服裝等，其中最特別的是社子國小校長與主任，穿戴火影忍者的各色假髮與髮帶，還結合世大運，教職員扮成運動員，迎接學生家長。

教局長、教職員扮裝迎開學

興德國小則大展創意巧思，在校門口安排三道關卡，第一關是「通過勤學門」，小朋友摸摸芹菜，象徵勤學無難事；第二關是「敲響智慧鼓」，用力敲響大鼓象徵開啟智慧，第三關「拼出新世界」，讓學生拼出興德圖像，成為興德大家庭的一員，不少小一生玩得不亦樂乎。

曾燦金昨扮成太空人，到南湖國小迎接新學期，象徵北市教學邁向未來化，南湖國小則在校園穿堂準備電腦和觸控螢幕，讓學童玩配對遊戲拿贈品，學生笑開懷。

曾燦金表示，從一一○學年度（二○二一年八月）起，台北市市立中小學（國小為三年級以上）學生都能自備行動載具（Bring Your Own Device，BYOD），教育局會補助經濟弱勢學生。

南湖國小校長蕭福生表示，該行動學習計畫從小學三年級以上全面推廣，應用在各科目，包括戶外的體育課都會用到，例如教師在平板展示各項運動圖示，提高學生理解，國語課則能直接透過語詞造句的互動教學，讓學生更有興趣專注學習。