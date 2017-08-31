〈台北都會〉台北網球中心加蓋屋頂？蘇麗瓊︰再評估

2017-08-31

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北世大運落幕，雖然各界對世大運多半給予正面評價，但耗資十九．六億打造的網球中心卻被稱為「地獄球場」，原因是網球中心沒有屋頂，導致許多選手中暑、熱壞，世大運執行長蘇麗瓊昨表示，當初興建時有預留加蓋屋頂的結構承載，後續會再與專家評估是否加蓋屋頂。

台北網球中心總面積五公傾，設有中央球場（四千座位）、一個副球場（一千座位）、四個室內和十個室外球場，總施工預算原為卅三億元，郝市府時期評估效益後修正規格，刪除包含開闔式屋頂等項目，經費下修為十九．六億元。

柯文哲上任之初，台北市議員顏聖冠曾多次質詢網球中心不符國際規格，應立即改善。據傳曾有幕僚建議加蓋屋頂，但被柯打槍，然而市府高層對此澄清，柯沒有管到這麼細又專業的部分，只是不滿意預算編了又刪、卻又要追加，最後拍板十九．六億元。

郝︰開闔式屋頂造價2億 有規劃室內球場

郝龍斌昨則在臉書發文，強調當時評估開闔式屋頂造價高達兩億，且因為是機械操控，仍要固定維修，包括要經常去操作開闔，以免機械故障，而且未來賽事結束、OT委外後，接手的經營者未必能好好維護，另考量台灣多雨酷熱，也有規劃室內球場，作為備用球場。

世大運發言人楊景棠則說，室內球場為雨天備案，平時則作為選手的暖場區。且主球場上已設置轉播器材等，若真要搬移比賽地點，從主場館移往雨天備案（室內場館），也需要國際技術委員做判定，並非大會說要搬就可以搬。楊指出，像是國際主要賽事、法網等，當地氣候狀況都是球場特點之一，更是選手要挑戰適應的一部分。

世大運期間，台北連日高溫著實讓選手吃不消，像是廿九日台灣隊選手李亞軒對上泰國隊，就因濕熱的天氣和手臂傷勢面露痛苦，包含選手詹詠然、張凱貞、莊吉生、李冠毅也都受到炎熱日曬影響，其中李冠毅還因熱衰竭加上肌肉抽筋，痛苦倒地棄賽。

蘇麗瓊昨表示，網球中心屋頂決定不蓋是很早的事，當初以綠能標準完工，但有預留加蓋屋頂的承載量，屋頂部分會再跟專業團體諮詢後評估是否加蓋。國際大學運動總會（FISU）會長Oleg Matytsin說，未來舉辦都會考量溫度跟太陽等對選手負面影響的部分，也會更審慎地看待這次事件跟教訓。