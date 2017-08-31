〈台北都會〉3年前預估奪26金 郝市府發言人張其強神準

2017-08-31

〔記者蔡亞樺、何玉華／台北報導〕台北世大運昨晚圓滿落幕，台灣以廿六金、卅四銀、卅銅，得牌數世界排名第三，前台北市長郝龍斌在臉書稱，是他任內提報七項台灣實力優勢的選辦項目，遭網友批評邀功、收割世大運。然而，回顧三年前郝市府發言人張其強就預估，世大運奪牌數金牌可達廿六面，排名「坐五、望四、搶三」，可謂神準。而七項自選項目中除棒球外，其他六項囊括五十五面獎牌，占台灣九十面獎牌數逾六成。

7自選項目 6項奪牌逾6成

現任新北市政府發言人張其強昨受訪時笑稱，這是「算」出來的，是計算的「算」，不是算命的「算」。他說，世大運是所有市府同事努力的結果，謝謝這些同事，他們都是台灣英雄，真正貢獻專業的無名英雄，希望大家記得，給他們更多掌聲。張也強調，所有的台灣運動員都拚了全力，把最好的成績留在家裡，留給家人。

台灣爭取世大運的艱苦過程，其中高雄市曾代表申辦過二○○一年、二○○七年和二○一一年，二○一五年與二○一七年世大運則由台北、時任市長的郝龍斌代表申請，歷經四次失敗，才終於成功。

本報三年前十月報導，二○一四年張其強對外宣布，世大運規定十四項必辦項目，北市已爭取到棒球、射箭、羽球、舉重、高爾夫及最新爭取到的滑輪溜冰與武術七項自選項目，撞球則列為試辦項目，台北世大運奪金牌數可望達到廿六面，比原本預估的十九面還多七面。

張其強當年受訪時即說，郝市長二○一一年爭取到世大運時，就已請世大運籌委會結合各單項運動協會及國內運動學者，針對台灣拿手及國內民眾熟悉的項目評估，爭取為自選舉辦項目，並協助學校及協會積極培訓選手，也能藉此提高世大運票房。

他昨受訪時則感性表示，凡走過必留下痕跡，當年說的話，剛好準了，就被稱為「半仙」，不準，就變成「蓋仙」，這些一起努力的同事，也都是台灣英雄，希望大家給他們更多掌聲。