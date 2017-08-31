〈台北都會〉開學迎新穿錯衣帽 孔老夫子變孔明

2017-08-31

〔記者翁聿煌、林欣漢、葉冠妤、張安蕎／綜合報導〕昨天是高中職及國中小的開學日，許多學校舉辦創意迎新儀式，位於新北市永和區的永平高中，老師打扮成「孔老夫子率領弟子」在校門迎新，卻不慎誤穿「孔明」的帽子和服裝，引來師生莞爾；另外，新北市共有五所偏遠國小一年級的新生各只有一人，獲得全校師生熱烈歡迎。

扮錯人 永平校長：迎新誠意不變

永平高中校長劉淑芬說，對於「孔子」變成「孔明」，查明原因是廠商提供錯誤的服裝，未來會更小心注意，但迎新的誠意不變。

另外，汐止區樟樹國際實創高中的新生報到，六十四歲的房蘭貞是流行服飾科的新生，她抱著活到老學到老的態度念書；房蘭貞一頭華髮，在學生中十分醒目，導師何佳怡的年齡只有房蘭貞的一半，何佳怡笑說，蘭貞姐的學習態度非常積極，曾經擔任國小老師，學習態度令人敬佩。

八里區米倉國小為新生配戴「穀粒瓶」，鼓勵新生樂在學習，更在現場「爆米香」，第一堂課教導孩子感恩、珍惜盤中飧；三峽區安溪國小請來市府吉祥物「橘比」坐鎮校門，闖關遊戲融合節約用水、垃圾分類、閱讀知識、生命教育等，讓學生寓教於樂。

野柳國小師長扮成「航海王」的可愛喬巴迎接；濂洞國小結合祖父母節，安排長輩勉勵小朋友認真向學；瑞亭國小為新生安排闖關活動，認識校園裡的珍貴老樹。

月眉新生戴上狀元帽

在基隆市部分，月眉山下的洗衫窟已有百年歷史，月眉國小師生昨天穿著古裝造訪月眉洗衫窟，聆聽文史工作者陳隆詳述洗衫窟及月眉山的人文歷史，並由耆老示範傳統洗衣方式，最後返校上束脩、行拜師禮、拔智慧毛，校長賴鴻吳為新生戴上狀元帽；市長林右昌到深美國小與學童一起跳妖怪手表舞蹈、騎馬舞。

新北5校 新生僅1人

新北市菁桐、十分、和美、福連、柑林這五所國小，小一新生各只有一人，又以福連國小最偏遠，全校學生僅十人，九名學長姊昨天熱情迎接唯一的新生吳尚恩，學校安排尚恩種下幼苗，伴隨他一起成長茁壯。

  • 野柳國小師長們打扮成漫畫航海王中的可愛喬巴及辣妹船長迎接小朋友開學。（野柳國小提供）

    野柳國小師長們打扮成漫畫航海王中的可愛喬巴及辣妹船長迎接小朋友開學。（野柳國小提供）

  • 吳尚恩（黃衣）是福連國小唯一新生。（記者林欣漢攝）

    吳尚恩（黃衣）是福連國小唯一新生。（記者林欣漢攝）

  • 月眉國小師長將洗衫窟的水瓢給學童，象徵傳承。（記者林欣漢攝）

    月眉國小師長將洗衫窟的水瓢給學童，象徵傳承。（記者林欣漢攝）

  • 孔明穿著。（摘自維基百科）

    孔明穿著。（摘自維基百科）

  • 孔子的服飾與帽子較為簡樸。（摘自網路）

    孔子的服飾與帽子較為簡樸。（摘自網路）

  • 永平高中由老師打扮成「孔子」，學生們爭相與孔老夫子合影，卻穿成孔明衣帽。 （記者翁聿煌攝）

    永平高中由老師打扮成「孔子」，學生們爭相與孔老夫子合影，卻穿成孔明衣帽。 （記者翁聿煌攝）