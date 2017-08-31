〈台北都會〉開學迎新穿錯衣帽 孔老夫子變孔明

2017-08-31

〔記者翁聿煌、林欣漢、葉冠妤、張安蕎／綜合報導〕昨天是高中職及國中小的開學日，許多學校舉辦創意迎新儀式，位於新北市永和區的永平高中，老師打扮成「孔老夫子率領弟子」在校門迎新，卻不慎誤穿「孔明」的帽子和服裝，引來師生莞爾；另外，新北市共有五所偏遠國小一年級的新生各只有一人，獲得全校師生熱烈歡迎。

扮錯人 永平校長：迎新誠意不變

永平高中校長劉淑芬說，對於「孔子」變成「孔明」，查明原因是廠商提供錯誤的服裝，未來會更小心注意，但迎新的誠意不變。

另外，汐止區樟樹國際實創高中的新生報到，六十四歲的房蘭貞是流行服飾科的新生，她抱著活到老學到老的態度念書；房蘭貞一頭華髮，在學生中十分醒目，導師何佳怡的年齡只有房蘭貞的一半，何佳怡笑說，蘭貞姐的學習態度非常積極，曾經擔任國小老師，學習態度令人敬佩。

八里區米倉國小為新生配戴「穀粒瓶」，鼓勵新生樂在學習，更在現場「爆米香」，第一堂課教導孩子感恩、珍惜盤中飧；三峽區安溪國小請來市府吉祥物「橘比」坐鎮校門，闖關遊戲融合節約用水、垃圾分類、閱讀知識、生命教育等，讓學生寓教於樂。

野柳國小師長扮成「航海王」的可愛喬巴迎接；濂洞國小結合祖父母節，安排長輩勉勵小朋友認真向學；瑞亭國小為新生安排闖關活動，認識校園裡的珍貴老樹。

月眉新生戴上狀元帽

在基隆市部分，月眉山下的洗衫窟已有百年歷史，月眉國小師生昨天穿著古裝造訪月眉洗衫窟，聆聽文史工作者陳隆詳述洗衫窟及月眉山的人文歷史，並由耆老示範傳統洗衣方式，最後返校上束脩、行拜師禮、拔智慧毛，校長賴鴻吳為新生戴上狀元帽；市長林右昌到深美國小與學童一起跳妖怪手表舞蹈、騎馬舞。

新北5校 新生僅1人

新北市菁桐、十分、和美、福連、柑林這五所國小，小一新生各只有一人，又以福連國小最偏遠，全校學生僅十人，九名學長姊昨天熱情迎接唯一的新生吳尚恩，學校安排尚恩種下幼苗，伴隨他一起成長茁壯。