〈台北都會〉暌違40年祭江 雞籠中元祭重現

2017-08-31

〔記者林欣漢／基隆報導〕已傳承一百六十三年的「雞籠中元祭」，昨天下午試辦暌違四十多年的「祭江」活動，船隻在基隆港繞行並演奏北管，朝著岸邊投擲平安米給民眾，吸引來自各地的郵輪旅客好奇拍照，一睹台灣特有的傳統民俗祭儀。

「雞籠中元祭」被列為台灣十二大地方重要節慶活動之一，至今已有一百六十三年歷史，部分傳統祭儀隨著時代變遷而略有調整，例如重頭戲「放水燈頭」在農曆七月十五日的深夜子時登場，但在民國四十一年以前，都選在農曆七月下旬海水退潮時舉行，是配合政府提倡「改善民俗、節約拜拜」才提前放水燈。

當年中斷 似配合節約拜拜

致力「北管」等傳統文化傳承、籌組「中華民國傳統民俗文化協會」的道長李戊己表示，早年「祭江」活動是在農曆五月五日端午節，丟供品到基隆港祭祀屈原，後來因為時代發展、配合政令等因素，改在農曆七月遊港祭江，但在四十多年前中斷，停辦的原因可能與當時的政治戒嚴氛圍及政府推動改善民俗、節約拜拜有關，但也有一說是維護航道安全。

今年負責主普的「何藍韓宗親會」與文化局、李戊己等人討論後，決定重現昔日的「祭江」風貌，昨天下午由船隻繞行基隆港舉辦北管快閃音樂會，演出「醉八仙」及「三仙祝壽」等北管亂彈戲，引起不少外國遊客駐足，好奇詢問。

今年祭江沒超度、拜好兄弟

李戊己說，隨著時代變遷，尋根與傳承都非常重要，今年僅是牛刀小試，祭江活動只安排北管演奏，沒有超度、拜祭海上「好兄弟」等儀式，明年再擴大舉辦。

「雞籠中元祭」各項活動接力登場，九月一日上午九點在主普壇、慶安宮豎燈篙，二日晚上七點在主普壇舉行開燈放彩儀式，廣邀「好兄弟」接受普度供養；九月二日、三日在東五碼頭威海營區開放艦艇參觀，三日下午二點有迎斗燈市區遶境，四日晚上七點重頭戲「放水燈遊行」登場，各式花車、陣頭和表演團體遶境市區，深夜十一點到望海巷施放水燈頭。