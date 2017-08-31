〈台北都會〉戴資穎奪冠 悠遊卡加碼贊助60萬

2017-08-31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北世界大學運動會昨晚閉幕，台灣隊選手的奪牌數為史上最佳成績，其中台灣羽球球后戴資穎為國家贏下女子個人賽冠軍，而賽前悠遊卡公司就宣布，只要戴資穎在個人賽每獲勝一場，就贊助十萬元營養費，戴共獲勝五場，再加上奪冠加碼，悠遊卡公司總計將贊助六十萬元營養費。

為協助將羽球金牌留在台灣，戴資穎放棄世界錦標賽，留在台北應戰，挾主場優勢及優異球技，在個人賽程中連闖四關打入決賽，更在前天的決賽以二比○輕取韓國隊選手，五戰皆捷，將女單冠軍留在台灣。

悠遊卡公司賽前宣布，只要戴資穎在世大運個人賽每拿下一場勝利，就贊助十萬元，取得冠軍再加碼十萬元。悠遊卡公司昨宣布，對戴資穎的總贊助額共為六十萬元。

悠遊卡公司表示，戴資穎以精湛球技拍倒世界各國頂尖好手，登上世界女單第一，近兩年，更橫掃香港羽球超級賽、世界羽聯超級系列賽總決賽、全英羽球頂級超級賽、馬來西亞羽球頂級超級賽、新加坡羽球超級賽、亞洲羽球錦標賽等國際級大賽，今年三月起，已陸續發行「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」、「戴資穎六連冠紀念悠遊卡」套組，都引起球迷熱烈搶購，其中部分發卡所得已轉做贊助戴資穎訓練計畫使用。

此外，悠遊卡公司還贊助價值一百六十萬元的羽球球具、球鞋等，送給全台十一所偏鄉學校。