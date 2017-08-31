〈台北都會〉新北代租代管世大運選手村 營建署拒絕

2017-08-31

營建署指當初協議「包租代管」

〔記者賴筱桐、徐義平／綜合報導〕世界大學運動會昨天落幕，位於新北市林口區的選手村，內政部營建署決議轉作「只租不售」的社會住宅，但三千多戶社宅由誰接管？中央、地方不同調！新北市政府爭取「代租代管」提高效率，但營建署強調當初的協議是「包租代管」，既然新北市不同意，中央擬收回後統籌管理，雙方將擇期開會研商細節。

當初興建世大運選手村時，內政部營建署、台北市政府及新北市政府在一○二年簽定三方契約，協議由內政部出資與提供土地，台北市興建地上物，新北市依中央規定辦理後續出租或出售作業，一○四年立法院決議全數出租。

內政部後來要求新北市政府以「包租」或「融資購買」方式取得選手村，估計需編列兩百六十億元至兩百七十億元預算，新北市府多次爭取「代租代管」，但內政部不同意，表示將成立中央行政法人組織，接管選手村的社會住宅。

新北市府盼雙方重啟協商

市府城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志指出，選手村坐落於新北市林口境內，將來住戶的戶籍也會遷入新北市就學、就業，由新北市府就近管理最方便，若由中央統籌管理，許多行政業務仍須市府協助，若無法即時處理回應，效率恐受影響，建議內政部委託給新北市政府代租代管，租金收益扣除行政費後，全數繳還中央。

鄭健志表示，選手村總戶數是三四○八戶，中央規劃其中四百戶做為青創基地，賽後預計花費一年，修改為符合社會住宅的建築設計，完工後申請使用執照，市府研議交通疏導措施、檢視公益空間設置，並受理申請作業與資格審查。

他說，新北市爭取在選手村設置非營利幼兒園、身心障礙者庇護工場、成人日間照顧身心障礙福利機構、婦幼中途之家等公益空間，預計九月邀請內政部營建署開會，商討社會住宅接管事宜。

對於新北市府的訴求，營建署企劃組表示，當初協商是以「包租代管」模式交由新北市政府管理，並非新北市所說的「代租代管」，兩者並不相同，「包租代管」就是由新北市政府擔任二房東，先向營建署承租所有戶數，再自己去招租，但新北市政府不接受，僅願意「代租代管」模式接手。

所謂「代租代管」模式，就是由新北市招租，依照出租率多少扣除行政費用後，再把租金轉給營建署，「空租的風險將由負責出資興建的營建署承擔」，這點讓營建署不能接受，才研擬將選手村的社會住宅，轉由即將成立的住都中心統一管理。