〈北部〉虎年少子 花蓮8國小僅1新生

2017-08-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○六學年度新學期昨天開學日，因今年小一新生是「虎年」生肖，導致學生數減少，花蓮縣內多達八所國小今年只有一名新生，比去年的二所國小還多！

今年包括秀林鄉西寶、壽豐鄉溪口、鳳林鎮林榮、瑞穗鄉鶴岡及奇美、玉里鎮觀音、富里鄉萬寧及吳江，總共八所國小今年都只有一個新生。

昨天開學日，溪口國小新生劉小弟是太魯閣族，媽媽在溪口國小當老師，成為該校今年小一「唯一的寶貝」，全校廿九個學長姊還在校門口排排站，拍手迎接唯一新生進入校園，哥哥姊姊們還吹奏直笛、烏克麗麗給他聽，劉小弟顯得很好奇，校長吳昌葦告訴他：「這些以後你也會學得到唷」！

劉小弟說，上學第一天，是媽媽帶他到學校，他喜歡上學，覺得學校很好玩；導師盧慧玲說，雖然是開學第一天，但劉小弟顯得很大方、也不怕生，非常難得，因為班上只有一個學生，教學策略也要調整，由於沒有同班同學一起學習，因此部分課程，如英語課，會有跨年級一起上課，刺激孩子學習動力。

校長吳昌葦說，學校學區內近年新生其實都很穩定，去年有六個新生，明年也是六個，後年會有八個。他分析，包括花蓮市區也有大學校一年級新生沒有額滿，今年一口氣八個學校都僅有一個新生，主要還是虎年出生的緣故。

瑞穗鄉鶴岡國小唯一小一新生陳小妹，昨天上學進教室坐在位子開心玩玩具，但是她倒覺得「一個人很好」，因為「教室所有的玩具都是我的」，童言童語的模樣令師長莞爾。

教育處分析，一○六、一○五年入學的國小一年級新生都碰到「虎年」，一○五學年入學生是生肖「虎年」上半年、一○六學年度入學是虎年下半年，因此去年、今年的國小一年級新生均偏低，分別是二○四八人、二○三一人，本學期的三年級則有二二三六人；偏鄉學校多是六班學校、班級人數又少，各校在一些才藝、語文、體育課程或午餐時間，會採取「跨年級合班上課」策略，讓學生不會沒有團體生活。