〈北部〉宜蘭長照服務 被批各吹各的調

2017-08-31

縣府：努力統一事權及宣傳

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局轄下機關長期照護服務管理所（長照所），主打整合長照業務，提供一站式服務，但仍有許多業務未整合，像是老人福利機構與護理之家歸衛生局，身障機構歸社會處，讓人無所適從挨批；衛生局回應，會朝事權統一方向努力。

長照二．○今年六月上路，宜蘭縣衛生局早在兩年前就成立長照所，把失能者列入服務對象，目前只有老人福利機構、護理之家納入實質管理，身障機構主管機關仍是社會處，此外，機關安置業務落在社會處，長照機關評鑑和管理則在長照所，被質疑各吹各的調。

「長照所」被質疑整合未落實

「沒有聽過長照所！」宜蘭市三名長者前天被發現在非法安置機構接受照顧，三人均屬長照系統應該服務的對象，家屬卻不知向哪些機關求助，為了減輕負擔，找上較廉價的地下業者收容。

宜蘭縣議會國民黨團書記長黃定和說，長照所之前隆重揭牌，聲稱要統一窗口服務鄉親，兩年過去了，長照所與社會處業務常常分不清楚，長照所業務整合要儘快完成。

「長照所必須真正整合！」無黨籍議員薛呈懿說，長照所職掌業務，多數人不清楚，若是空有資源，鄉親不懂得使用，符合資格者沒有得到應有照顧，將形成資源浪費。

民進黨議員黃素琴說，從這次事件可看出，長照二．○政府喊得用力，民眾卻無感，宣傳力道不足，她會繼續督促縣府趕快落實。

衛生局長劉建廷說，長服法上路後，不再分成老人福利機構、護理之家或身障機構，這些都屬於長照機構，宜蘭縣兩年前率先成立長照所，走在時代前端，現階段已做初步整合，接下來要繼續宣傳，給更多人知道，讓特定對象得到應有的照護。