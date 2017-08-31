〈北部〉國立高中職彈性上學 家長嫌麻煩

2017-08-31

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新學年度起，國立高中、職可調整彈性上學時間，昨天開學日實施新學期作息要點，由於各校上學時間不同，不少家長抱怨，孩子有的七點半要到校，有的八點前到校，複雜又麻煩。

新竹市的國立高中、職表示，十二年國教課綱上路後，第一堂課從八點開始，八點前不能算上課時間，因此新學生作息要點規定每週至少兩天可調整上課到校時間，各校不一。市立完全高中及私立高中職不受此限，多數私校仍維持七點半前到校的原則。

昨天開學日，新竹縣長邱鏡淳一早與警察局長溫枝發、教育處長劉明超，到興隆國小關心校園安全，並發送文具給學童。

新竹縣警察局執行校安勤務，各警分局都規劃警力，在交通狀況複雜的出入口，結合義交、義警等協勤民力及學校志工、導護媽媽和老師，維護學童安全。

興隆國小家長會的家長，扮演冰雪奇緣愛莎公主、鋼鐵人、美國隊長、皮卡丘等角色，迎接學童踏上紅地毯「平安大道」，快樂展開新學期。

新竹市長林智堅也到茄苳國小，陪伴「小一新鮮人」展開小學生活第一天，且送上開心上學文具組（見圖，記者洪美秀攝），有夾鏈袋、墊板、鉛筆、橡皮擦及尺等文具，還一起跳格子，象徵學習之路步步高升。

林智堅說，市府正在盤整各級學校周邊通勤道路，對老舊破損步道提出改善規劃，打造安全的通學之路。