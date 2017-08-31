〈北部〉苗栗捕蜂捉蛇 消防員盼農政單位管

2017-08-31

明年19縣市業務回歸農政單位

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市廖姓男子廿八日深夜打一一九求助捉蛇，卻疑似酒醉情緒失控，飆罵消防隊員，他的鄰居看不過去，替消防隊員仗義執言，雙方起衝突，幸好消防隊員未受波及，兩名當事人也無大礙，但也凸顯苗栗縣「捕蜂捉蛇」的權責問題，讓消防人員感嘆認為應歸屬農政單位。

捕蜂捉蛇業務，過去都委由消防局以「為民服務」協助處理，但這項業務並非消防專業，全台廿二的縣市，有十九個縣市於明年起，將會將業務回歸農政單位，僅剩新竹縣、苗栗縣、屏東縣尚由縣消防局負責。

農業處表示縣府財政無力負擔

苗栗縣政府農業處表示，內政部曾邀農委會、地方政府開會，但中央卻沒有經費補助地方政府，須賴地方政府自行編列預算執行，以目前縣府財政狀況，無力負擔，因此，縣內捕蜂捉蛇業務，仍由消防局負責。

農業處表示，以現今條件而言，若像泰安等偏鄉民眾，通報家中有眼鏡蛇，農業處受理後，也得從苗栗市出發前往，至少要五十分鐘車程，但若泰安消防分隊就近協助處理，也是維護民眾生命安全。

消防局表示，會請分隊同仁於捕蜂捉蛇等為民服務時，以人身安全為首要，並請中央正視業務歸屬問題，以落實專業分工。

協助抓蛇 疑被醉漢飆罵

苗栗市廖姓男子於廿八日深夜打一一九求助捉蛇，卻疑似酒醉情緒失控，飆罵消防隊員，他的鄰居看不過去，替消防隊員仗義執言，說明消防隊員負責救災、救人，捉蛇原本就不是他們的任務，結果引起廖男不滿持刀棍追砍鄰居，鄰居反擊奪下棍子，將廖男痛毆一頓，雙方爆發肢體衝突，幸好消防隊員未受波及。