〈北部〉湖口老街塑造新貌 鄉長：絕非拉皮

2017-08-31

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉公所爭取客委會補助一千六百八十萬元，準備執行湖口老街形象重塑計畫，初步規劃曝光後，引發各界討論，擔心百年老街反遭破壞；公所昨晚在三元宮第二次召開說明會，聽取民意，希望凝聚共識，並澄清網路「拉皮」之說。

兩側鋪石板路 作無障礙通道

湖口鄉長林志華表示，臉書網友說老街建物要「拉皮」，統一招牌破壞建物立面，還說打掉石磚重鋪是浪費公帑，質疑公所趕工消化預算，造成極大的誤解；他鄭重澄清，絕非「拉皮」。

林志華說，常接獲遊客抱怨，老街現行十五公分見方的石磚鋪面溝縫大，凹凸不平，輪椅族和穿高跟鞋不好走，所以才設計在街道兩側改鋪一﹒二米寬平整的石板路，作為無障礙通道，挖起的舊石塊也將鋪到延伸路段再利用，並加強平整，而非丟棄。

街景招牌 直式、附掛式各有支持

至於街景招牌，昨晚有多元意見。有住戶偏好與立面垂直的直式招牌，才能達到廣告效果；也有住戶舉國外老街案例，支持附掛式，附註建物歷史背景，以吸引遊客漫遊探險。

公所建設課長黃乾祥解釋，現行店家招標種類多，給人雜亂觀感，客委會認為傳統直式招牌恐遮擋建物外觀，因此公所提出附掛式的建議方案。

湖鏡村村長羅美搖說，湖口老街是全台最早修復的老街，公所盼取得住戶和商家認同與支持。

林志華說，湖口老街的住家特別多，客委會關心，在不影響居家前提下，也能兼具商業行為；招牌僅希望規範位置和規格尺寸，內容、字體和樣式可多樣化。

公所擇期開第三次說明會

黃乾祥說，將擇期再召開第三次說明會，一旦取得共識，就會儘快動工。

客委會輔導團表示，招牌部分希望採不妨礙街景的附掛式，並融入建物立面的元素和色調，建材則儘量就地採購。

規劃單位則簡報，電纜線將地下化，施作景觀高燈、統一道路指示牌、特色休憩座椅和水溝蓋，出入口設置藝術牆面或意象牌。