〈北部〉武嶺橋汽機車分流 將繪導引標線

2017-08-31

〔記者李容萍／大溪報導〕斥資二億三千萬元的大溪區武嶺橋拓寬工程廿八日才熱鬧通車，新設的獨立機（慢）車專用道也啟用實施汽、機（慢）車分流，但通車才第三天，八十一歲廖姓婦人昨天近中午騎機車經過武嶺橋時，疑因搞不清楚新規定，在月眉端擦撞到防撞桿而受傷，引來民代關切，要求市府交通局與公路總局會勘探討原因、要求解決問題。

才通車 婦人就摔傷

這起摔車意外造成廖姓婦人左腳踝擦傷及左手肘紅腫，經大溪消防分隊救護送醫，幸無大礙。市議員陳治文得知後相當心疼，她表示，汽、機車分流立意良好，但分流車道的入口與出口處讓用路人不易分辨、容易誤判，才通車第三天就發生摔車意外，昨天下午緊急聯繫公路總局第一區養護工程處復興工務段、市府交通局派員到場會勘。

復興工務段段長郭金讓表示，武嶺橋拓寬通車初期，用路人對機慢車專用道與汽車分流措施仍不習慣，經了解，廖姓婦人以往習慣走快車道，昨天行經時才發現得轉進機慢車專用道，才會撞到防撞桿而摔車。他表示，設置機慢車專用道的目的在於讓騎士降低速度及避免不當超車，且防撞桿還是有保留必要。

郭金讓於會勘後表示，將加強地面警示及導引標線的繪製，加強導引騎士進出武嶺橋行駛機慢車專用道的動線，也會將現有雙白實線終點再往後延伸，並會拉長汽機車交織路段，好讓機車多一些緩衝空間併入，九月二日前即可完成。