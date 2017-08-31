〈北部〉原住民族國際音樂節 30組卡司拚場

2017-08-31

週六、週日 桃園藝文廣場登場

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市原住民族國際音樂節「音源際會」，將於週六、日（九月二日、三日）下午二點到晚間九點在桃園藝文廣場熱鬧登場，邀請張震嶽、動力火車等三十組國內外的原住民族團體演出，自由入場，現場還有文創市集、特色美食、烤乳豬等活動。市府昨天舉行宣傳記者會，為活動揭開序幕。

市府原住民族行政局副局長陳正雄表示，原住民族國際音樂節的演出卡司包含張震嶽、動力火車、BOXING、桑布伊、葉瑋庭、桑梅絹、I-WANT星勢力以及馬達加斯加的KILEMA、紐西蘭的MOANA MANIAPOTO、日本北海道的YAIRENKA等團體。

現場填問卷 送限量版運動毛巾

他說，活動現場還有文創市集、原民特色美食、星空草地電影院以及原民樂器體驗，讓大家深入了解原住民族文化；原民局也準備限量版運動毛巾，活動期間到服務台填寫問卷就能領取，一人限領一條、送完為止，臉書粉絲專頁也不定時舉辦贈獎活動，詳情可查詢「桃園市原住民族國際音樂節」官網或臉書專頁。

市府秘書長李憲明指出，桃園的原住民族人口超過七萬人，僅次花蓮、台東，且仍持續成長中，今年音樂節取名為「音源際會」，代表著原住民族的歌聲讓所有參與者締結友誼，市府也推動「小歌者大夢想」的音樂深耕計畫，BOXING、桑布伊將分別與介壽國中森巴鼓隊、桃園市的原住民族樂團共同展演。