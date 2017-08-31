〈北部〉鳳林萬里溪堤防外擴 住戶拒迫遷

2017-08-31

大恩阿部落7戶需拆屋 協議價購

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮長橋里大恩阿部落因水利署辦理河川堤防減災工程，萬里溪南岸堤防預定線往外拉直，導致七戶四十位居民被迫拆屋搬走，第九河川局昨在地方辦協議價購會議，遭部落痛批黑箱作業、部落會議還沒同意就要協議價購，還大罵「河川局鴨霸」！

公路總局辦理台九線三期拓寬工程要改建萬里溪橋，台鐵南平到萬榮段雙軌化今年動工，萬里溪鐵路橋也要改建，因此水利署配合檢討河川治理線擬辦理堤防減災工程，將外擴、拉直萬里溪南岸堤防，導致台九線、鐵路橋兩邊的私有住戶及耕地納入河川行水區，不僅有七戶四十位居民要被拆屋，還有農民耕地被徵收後剩下不到一分地，將喪失農保身分。

二次公聽會皆未通知居民參加

九河局今年在地方舉辦二次公聽會，都沒通知居民參加，只「象徵性」通知里長，卻沒通知實際受影響的民眾，直到上一次公聽會有里長主動通知居民到場，事件才爆開。

九河局昨在鳳林鎮公所開會，直接辦「工程協議價購會」，會議一開始就被在場民意代表、民眾抗議「都還沒取得同意就要協議價購」？要求會議名稱不得使用「協議價購」四字！

大恩阿部落頭目鄭來生說，他要求河川局收回「族人佔用土地」的說法，因這裡有原住民保留地、也是部落傳統領域，依照原住民族基本法（原基法）廿一條，應該舉辦部落會議取得族人同意、進行諮商同意權投票，河川局竟然都沒辦，痛批九河局「鴨霸」，舉辦徒具形式的公聽會只是「跑程序」，忽視族人權益。

九河局：補辦部落會議 爭取安置

九河局秘書張欽澤說，萬里溪至橋樑段溪床寬度縮小，在極端氣候愈趨頻繁下，萬一發生致災的強降雨，溪水暴漲可能衝破堤防，政府本該及早因應。他強調，目前工程水利署尚未核定，還在計畫階段，針對兩次公聽會沒有通知到居民他表達歉意，近期內也將行文鳳林鎮公所協助，以補辦部落會議等相關程序，安置計畫也會向水利署爭取。

鳳林鎮長蕭文龍也說，九河局的治理計畫立意良好，但是應先依據土地徵收法針對中低收入居民訂出安置計畫送部落會議討論，不能只想「給一筆少少的價購金」就要打發居民。