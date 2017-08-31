〈北部〉科引進YouBike 8站點同步啟用

2017-08-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹科學園區引進YouBike，八個站點昨天在竹科管理局局長王永壯、新竹市長林智堅、微笑單車董事長劉金標等人見證下同步啟用！園區一路也規劃自行車專用道，提供安全騎乘環境。

市府交通處長倪茂榮表示，過去在園區內移動只能仰賴私有運具、巡迴巴士，園區YouBike啟用後，配合市府在園區周邊建置的金山街、光復關新路口、新莊火車站、新莊公園等站點，市民跨區交通、接駁更方便。

比原定時程 提前4個月

新竹科學園區是全國第一個引進YouBike系統的科學園區，八個站點比原訂年底啟用時程提早四個月，共兩百輛單車進駐，加上新竹市去年五月廿六日至今已啟用四十個站點、一千輛單車，YouBike站點共達四十八站、一千兩百輛單車。

竹科管理局表示，園區YouBike八站分別設置於竹科管理局、科技生活館、靜心湖、金山寺、矽導研發中心停車場、篤行會館、園二園三廣場及研發四路公園等，都是園區內主要運輸場站、停車場或人潮聚集處，可提供上下班、洽公及轉乘，讓運輸工具的選擇更彈性、多元。

這些站點分布在新竹科學園區一、二、三期，在金山寺及靜心湖設站則可提供實驗中學學生通學及方便前往休閒的民眾使用。

王永壯表示，為跟上市府建設腳步，並回應竹科人期待，科管局與微笑單車公司在一個月內完成八個站點的設立，推動綠色交通路網。

劉金標表示，新竹市YouBike騎乘人次超過一百二十八萬，顯示獲得市民肯定。引進科學園區後將為四百多家廠商、十三萬多的從業人員提供環保運具新選擇；林智堅則期許市府與竹科攜手，朝「綠色城市」邁進。

10月底前騎乘10次可抽獎

微笑單車公司表示，在八月卅日到十月卅一日間騎乘YouBike十次，可獲得一次抽獎機會；廿次可獲得兩次抽獎機會（以此類推），獎品有iPad Pro等。