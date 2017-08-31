〈北部〉校長迎新過招 回收紙箱扮機器人

2017-08-31

〔記者陳昀／桃園報導〕各級學校昨天開學，許多學校發揮巧思，規劃闖關體驗、戲劇表演等迎新活動，要讓新鮮人留下難忘的入學回憶。去年扮成「寶可夢」角色「小智」的中山國小校長鄭友泰昨天又出奇招，扮成機器人在校門口歡迎新生，讓小朋友們超驚喜。

6所國小 新生少於5人

市府教育局指出，今年全市有六所國小新生少於五人，和去年相同，且都在復興區，分別為高義國小二人、霞雲國小二人、光華國小三人、義盛國小四人、三光國小及羅浮國小各五人；人數最多的依序是桃園區中山國小三九六人，八德區大成國小三三○人、大勇國小三二九人，蘆竹區南崁國小三二五人，中壢區元生國小三二○人。

中山國小用回收紙箱自製大型機器人裝，鄭友泰帶領多位主任、教師穿上機器人裝在校門口迎接新生，讓許多小朋友很驚喜。

義興國小新學年起於一年級實施雙語創新教學，昨天的迎新安排了魔法故事屋、英語唱跳律動、動動手指童謠等雙語闖關活動，讓新生們熟悉學校特色；校長羅淑美說，校方也為二至六年級學生規劃「英語加速器學院」的套餐式課程，結合數位閱讀、線上學習等，加強語文能力。

山頂國小校長林佩娟準備了「迎新六禮」給新生，「鉛筆」代表寫下願望、描繪精彩童年，「橡皮擦」代表時時修正行為、求精進，「牙籤」代表挑出別人的長處，「救生圈糖果」代表需要時老師會隨時在左右，「面紙」代表同理慈悲心、要為別人擦乾眼淚，「OK繃」則代表恢復自己和別人受傷的心靈。

中平國小安排了客家「搖布馬」體驗，用辦喜事心情迎接小一新生，期許學生未來中狀元。