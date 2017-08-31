〈北部〉桃園重大建設執行率 6都倒數第二

2017-08-31

副市長稱漸入佳境 議員吐槽升格後反降

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天審查一○五年度決算，市議員魯明哲質疑市府一○二至一○五年度的重大建設執行率是六都倒數第二，僅高於台中市；由於四年當中，桃園縣、市政府各占兩年，對於執行率表現，副市長游建華表示「是越來越好、漸入佳境」，卻被魯明哲當場吐槽，指升格前兩年的執行率分別是六十九．○一％、六十．七九％，升格後兩年卻降為二十四．五六％、四十七．二三％，「不好的事情不要都推給前朝」，讓游建華相當尷尬。

游建華：升格後執行金額都較以往提升

游建華會後表示，升格前各區公所有許多工程案件未執行完畢，辦理預算保留，且升格第一年度的預算在三月份通過，因此執行率會較低，但升格後執行金額都較以往提升，升格第一年只執行三季的預算就比前一年多了三億九千多萬元，去年預算執行數也較升格前增加。他說，桃園的建設正在快速推動，未來只會「越來越好、漸入佳境」，相信市民都能看到桃園的改變。

審計處報告指出，一○二至一○五年度的重大公共建設計畫（一億元以上），六都平均執行率為六十．七六％，桃園市的平均執行率為四十一．四九％，僅高於台中市的三十九．三五％。追究執行率低的原因，多為土地取得、環境影響評估、招標發包等事前評估不足或履約施工過程變更設計等，導致執行進度落後，且各年度計畫保留金額過大，也連帶影響其他重要施政預算的財務規劃。

青年事務局、體育局績效不彰 被要求檢討

青年事務局、體育局連續兩年被列為績效不彰單位，市議員林政賢、徐其萬也要求市府檢討，尤其是體育局去年保留預算將近十億元。

市議員舒翠玲說，去年市府歲入、歲出決算短差五十八億元，若扣除賣地五十四億元所得，短差就達到一一二億元，根本是「變賣祖產」填補財政坑洞；財政局長歐美鐶表示，桃園市目前舉債一七五億元，人均負債為○．八八萬元，是六都最低的。

桃園航空城公司 藍營議員要求檢討存廢

另外，桃園航空城公司也成為眾矢之的，藍營議員一面倒要求檢討存廢，擔任會議主席的市議員黃婉如裁示，既然航空城公司已遭監察院糾正，市府應該慎重考慮航空城公司是否採取停業或歇業措施；航空城董事長黃適卓強調，他於三月到任後，已開始對公司進行「瘦身減薪」。