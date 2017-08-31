〈中部〉溪頭自然教育園區 首見台灣水鹿

2017-08-31

疑是飼養走失或逃離

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕創紀錄﹗南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區，山友於二十八日捕捉到一隻台灣母水鹿在戶外活動的身影，也是園區有史以來首見，難道是保育有成，連水鹿也遷徙到溪頭？台大實驗林管處及農委會特有生物研究保育中心表示，有待進一步觀察，但不排除是人類飼養走失或逃離飼主的水鹿。

溪頭自然教育園區面積廣達二千五百公頃，森林資源豐富，且哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類等動物生態多樣性，但從未有台灣水鹿在園區活動記錄。

台大實驗林管處秘書葉永廉說，在接獲通報後，針對山友提供的影像仔細觀看，發現落單的母水鹿屬於二、三歲青少年時期，加上不怕生，研判人類豢養逃走的可能性相當高。

集集特生中心將觀察

農委會集集特有生物研究保育中心指出，台灣水鹿是台灣最大型的草食動物，以樹葉、嫩草為主，會進行季節性的換毛以偽裝，夏季體色較淡呈黃褐色；冬季則為暗褐色，以目前大家對生態保育之重視，水鹿的確有可能出現在溪頭的森林環境，暫且不論野生或眷養因素，被發現的這一隻母鹿，是否還有其他同伴，以及會不會定居在溪頭？才是日後追蹤、觀察的重點。

該中心進一步表示，假使經過一段時間，該母鹿仍未離開，哪麼便代表溪頭園區也可能成為其棲地之一，對生態及保育而言，均具有指標性意義。