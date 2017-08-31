〈中部〉竹山台灣獅意象 傳遞感恩的心

2017-08-31

車店仔社區 謝四河局治水

〔記者謝介裕／竹山報導〕小創意、大亮點﹗竹山鎮車店仔社區發展協會，繼「土地公三D獻寶圖」壁畫後，最近又在過溪橋頭打造一座「台灣獅（本土獅）」造型意象，除藉此感謝第四河川局整治田仔溪，讓居民遠離水患之苦，也發揚推廣在地百年的舞獅文化。

位於竹山鎮德興里的車店仔社區，清道光年間先民開發後形成聚落，當時牛車係載運木材的主要交通工具，人車都會在此歇腳休息，加上牛車載運的物品，不乏舞獅道具裝備，除了修理牛車的店鋪應運而生，也發展出「台灣獅」特有的舞獅文化，迄今社區仍透過學校團康或廟會活動，達到代代相傳目的。

發揚百年舞獅文化 拚觀光

所謂「台灣獅」，其獅頭多半呈半圓狀、五官也較為平面，外表裝飾簡單樸拙，最常見的獅身是以紅色或綠色的布條代表獅身，且舞者只穿彩色長褲，沒有毛茸茸的「獅腳」。

竹山鎮民代表陳錫錋表示，長期以來，每逢豪大雨來襲，田仔溪經常氾濫成災，民眾家園飽受威脅，經第四河川局透過蛇籠固床工等工法整治，於去年底完工後，雖然今年開春以來，梅雨、午後雷陣雨不斷，且雨勢往往來的又快又急，但並未發生洪害，社區民眾幾經討論後，決定在社區進出要道過溪橋的橋頭打造「台灣獅」造型意象，除了傳遞感恩心情，也宣揚舞獅傳統文化。

陳錫錋說，竹山建鎮三百多年來，由克明宮等八大宮廟首次發起的全鎮性建醮活動，將於十月二十三日至二十七日登場，近日也將與克明宮討論配合建醮活動推出「Ｑ版台灣獅」，作為信眾伴手禮。