〈中部〉信義神木村22受災戶 擬易地安置

2017-08-31

河川會勘認為當地仍有崩坍疑慮

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年六○二梅雨釀災，造成信義鄉神木村二鄰有十棟建物遭沖毀，近期縣府與水利署等單位現勘河川區域，認為當地仍有崩坍疑慮，災民不適合回到現地安置；縣府則就現有住宅資源，將與居民協調遷往平價住宅或永久屋，盼儘早協助災民安置。

六月初的一場梅雨大水，沖壞信義鄉隆華橋，位在河岸邊的民宅有六棟全毀、三棟半毀，另有一棟活動中心遭沖毀，災後行政院長林全還到現場勘災，並要求相關單位協助災民安置與善後，縣長林明溱日前也前往關心、致贈慰問金；近日河川會勘報告出爐，指出現地仍屬河川崩坍地，不適合現地安置，縣府將朝易地安置規劃。

將協調居民遷往平價宅或永久屋

縣府建設處表示，現有災民為廿二戶，經盤點既有政府住宅資源，分布在南投市、竹山鎮、水里鄉的永久屋共有四處，位在南投市、竹山鎮等地的平價住宅則有五十九戶，要安置神木村災民絕對沒問題。

只是災民多希望能在當地覓得土地重建家園，但因信義鄉土地多為山坡林地，覓地相對困難，而災民原屬意的台大林地，也因為是環境敏感區，土地開發不易，因而轉向易地安置，後續將向中央呈報相關規劃，並持續與災民協調遷居。

本身也是受災戶的神木村長鍾桂南說，災民大都願意配合縣府安置在平價國宅，雖然日後遷離故鄉要在信義耕作變得麻煩，但為了安全也只能妥協；江姓災民則說，最大的願望仍希望能留在信義，這樣工作、生活才能兼顧，倘若最後仍無法如願，也只能接受縣府安排。

縣長林明溱說，此次災害屬於局部性，並非像九二一大地震或莫拉克風災的大規模災害，要另外找土地重建較為困難，就政府現有的空屋資源，可讓災民優先利用，縣府也會盡力協調，盼讓災民遠離致災點，擁有安身立命的家園。