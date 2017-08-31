〈中部〉雲林六房媽過爐 登錄國家重要民俗

2017-08-31

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕「雲林六房媽過爐」獲文化部登錄為國家重要民俗，繼「北港朝天宮迎媽祖」、「口湖牽水狀」後，成為雲林縣第三個國家登錄重要民俗，推動無形文化資產保護再跨一步。

六房媽會理事長吳錦宗表示，六房媽祭祀採行爐主制度，是國內少數沒有固定寺廟神祀的信仰，每年農曆四月「過爐」，隨行信徒數以萬計，是雲林年度宗教盛事，具有深厚文化資產價值，順利獲得國家重要民俗登錄，信徒雀躍，六房媽會將更努力傳承文化與信仰精神。

縣府秘書長黃玉霜表示，縣府於二○一三年將「雲林六房媽過爐」登錄為本縣民俗及有關文物，歷經多年爭取終於如願，縣府會持續加強六房媽文化考證、維護保存，讓無形文化資產獲得最好的傳承。

立委劉建國表示，雲林六房媽定期跨鄉鎮移動，拓展出大範圍的信仰文化，持續數百年，相當難能可貴。

另外，北港財團法人朝天宮董、監事改選進入倒數計時，董事部分參選人較上屆減少，選舉人數卻增加，目前登計的董事二十五席選十九席，八席監事選五席，上屆投票人數約五一五七人，這屆投票人數則多達五五一六人，董事當選門檻跟著提高，有意參選者都不敢大意，連日來紛紛走訪基層拜票。

普度白米510公斤 捐社福機構

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣電力公司嘉義區營業處前天舉行中元普度，員工認捐白米共五百一十公斤，昨天由營業處長蔡志孟等人分送到私立修緣育幼院、嘉愛啟智發展中心、嘉縣一心教養院以及台南市蓮心園社福慈善事業基金會，希望藉此拋磚引玉，帶動更多人投入弱勢關懷。