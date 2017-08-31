〈中部〉中埔飛蟻肆虐 白燈換黃燈防入屋

2017-08-31

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉近二週以來，入夜後時常出現俗稱「大水螞蟻」的飛蟻部隊，成千上萬隻出沒，居民只要開燈，飛蟻會從門窗縫隙鑽入室內，有人拿黏蠅紙黏了上百隻，直喊「好噁心」；鄉公所在社區課程教導民眾製作誘餌剋蟻，專家則建議居民將白燈改為黃燈，減少飛蟻入屋。

中埔鄉石硦村長葉榮貴說，去年八至九月，有大批飛蟻入侵中埔山區聚落，尤其是落日後至夜間九點，只要戶外有亮燈處，就能看到飛蟻群聚，甚至從門窗縫隙鑽進貼在地上、牆壁蠕動，居民多半以殺蟲劑防治，或索性關燈睡覺，避免枉受蟲災；本月蟻災又捲土重來，隔天一早都要打掃遍佈地上的蟲屍，讓人不堪其擾。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐認為飛蟻有趨光習性，在白燈下放裝滿水的水盆，吸引飛蟻飛入水中溺死；也有人在日光燈下放上黏蠅板，不到一小時就可見板上密密麻麻的黑色飛蟻。

中埔鄉公所農業課長林雲康說，去年將飛蟻樣本寄到彰化師範大學、嘉義大學，經專家鑑定，種類有舉尾蟻、白蟻等成蟲，公所今年在石硦、同仁、沄水村的社區課程教導居民自製螞蟻藥，以二克硼砂、廿克砂糖加八十毫升溫開水攪拌，放在飛蟻出沒處「剋蟻」，較殺蟲劑環保。

嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫說，目前正值蟻類繁殖期，蟻類常於下雨前或高濕度環境中飛離巢穴交配，民眾可把含紫外線、吸引昆蟲的的白色燈光，換成低色溫的黃光，以減少飛蟻入屋，若要完全防治，應根除蟻穴，單以餌劑誘殺成蟻的效果不大，須等到天氣較冷時，飛蟻才會「自然消失」。