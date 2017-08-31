〈中部〉寡母顧癱女 守病榻睡椅近20年

2017-08-31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「小娟」高中時因多發性神經纖維瘤病發，壓迫脊椎導致下半身癱瘓、全身無力，生活起居完全仰賴寡母，堅強母親睡椅子伴女病榻近廿年，昨天虎尾若瑟醫院沐浴車到宅服務，母女感動又開心。

沐浴車到宅服務 媽媽激動落淚

洗澡對一般人而言是稀鬆平常的事，但對小娟卻是一種「幸福」，新莊東區扶輪社捐贈虎尾若瑟醫院行動到宅沐浴車，昨天開抵偏僻的元長鄉鹿北村，為臥床近廿年的小娟沐浴，小娟母親林美雲激動掉淚，感謝大家的愛。

有關節疾病行動不便的林美雲除了要照顧小娟，還有另一個聽障女兒，只能靠農忙時打零工賺取微薄工資貼補，一說到女兒的病就紅了眼眶，忍不住抱怨早在廿九歲就撒手人寰的丈夫，數十年來留她一人照顧生病的女兒。

為母則強的林美雲，擔心癱女無人照料或自己睡得太熟聽不到女兒呼叫，就在女兒病床邊椅子睡了近二十年，女兒一有動靜就起身查看，佈置簡陋的三合院屋內乾淨整齊，母愛的偉大令人動容。

若瑟醫院護理師廖梅君、張進華、徐華佐聯手為小娟沐浴，讓小娟直喊「好舒服」，頻頻感謝；新莊東區扶輪社輔導社長陳福山、若瑟醫院院長李聰明等人都被小娟母女情深所感動。

李聰明表示，洗澡是非常私密的事，無論是幫人沐浴或接受服務都要先跨越心理障礙，人員受訓及服務過程相當辛苦，加上雲林幅員廣闊，每天僅能服務二至三人，非常不容易。

護理師昨天為了幫小娟洗澡，個個滿身大汗，連工作服都濕了一大片，但她們依然開心服務，直說能看到個案與家屬展露出難得笑靨，所有辛苦是值得的。