〈中部〉捷運綠線電聯車 年底前全線測試

2017-08-31

〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線電聯車日前已上主線測試，交通局長王義川卅日親自搭電聯車體驗，從G0站至G4站測試爬坡及轉彎，除對測試結果感到滿意，並表示，年底前可完成全線測試，持續朝明年底試運轉、一○九年全線通車的目標邁進。

王義川昨天親自搭電聯車測試，並開放媒體拍攝，測試路段為G0站至G4站，距離約三．九公里，G4站也是捷運綠線最高車站。王義川說，自G0站至G4站經過捷運綠線最彎（最小曲率半徑一百公尺）、最陡路段（坡度三％），這次電聯車以時速十公里速度行駛，電聯車過彎及爬坡時都很平穩，感覺不到晃動，代表土木、軌道、機電、車輛等系統整合成功。

王義川也說，捷運綠線電聯車正常行駛速度為時速五十至六十公里，未來測試會逐次提高速度；另外，測試長度也將逐步往前推進，預計十月可至台灣大道、文心路口，年底到高鐵台中站，完成全線測試。

王義川指出，目前捷運綠線整體進度達七十二％，符合預期，而經過一整年測試後，捷運綠線明年底可試運轉，一○九年全線通車。

捷運綠線採用無人駕駛，每列共有兩節車廂，最多可載運五百卅六位乘客。王義川表示，捷運綠線採取目前最先進的通訊式列車控制技術，並利用軌道信標自動定位座標系統，避免行進間的電聯車碰撞，更可縮短出車班距。