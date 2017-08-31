〈中部〉地下道填平 坡度陡、設分隔島惹怨

2017-08-31

〔記者張菁雅、李忠憲／台中報導〕台中鐵路高架化後，沿線多處地下道陸續填平，但東區力行路地下道填平後被民眾質疑坡度太陡，下坡時易發生事故；豐原區向陽路地下道填平後設置中央分隔島、舊水泥護欄未拆，也被網友抨擊道路變得更狹小，將影響車流及消防、救護車通行。

力行路地下道填平工程已在廿一日完工通車，但市議員鄭功進接獲民眾反映，完工後道路太陡，影響行車安全，鄭功進因此會同東區合作里里長曾建成、東南里里長王瑞發與相關單位到現場會勘。

力行路坡面約6度 鐵工局將檢討

曾建成、王瑞發表示，填平後力行路有如「好漢坡」，已造成不少汽車底盤磨損，負責施工的鐵路改建工程局若不儘速研擬對策，不排除發動地方連署陳情。鄭功進也指出，坡度這麼陡，只要車速稍快，下坡時就容易失速。

鐵工局中部工程處則表示，銜接東光路與南京東路一段的力行路，高低落差本來就達二公尺，目前施作的道路坡度十二％，換算坡面仰角約六至七度，道路設計速限為時速廿公里，符合內政部營建署公告的市區道路及附屬工程設計規範。地方對設計有意見，該處已開會檢討，因未來在鐵路高架橋下將設置停車場，在考量車輛進出安全前提下，找尋最佳方案進行修正改善。

向陽路設分隔島 為改善落差

另外，向陽路地下道填平工程原預計九月一日完工通車，因工程延誤，延至四日通車。臉書社團「我是豐原人」昨日PO文質疑向陽路地下道填平施工品質，立刻引來許多網友大罵，質疑現場為何要設「多餘」的中央分隔島？舊水泥護欄不拆，道路更狹小，會影響車流及消防、救護車通行。

當地住戶謝先生則認為，分隔島是用來阻絕不遵守交通規則的汽機車，保護民眾安全，絕對支持設置。

鐵工局中工處副處長何正吉對此表示，向陽路地下道該路段因左右高低落差達五十三公分，斜率超過道路規範二．五上限，考量行車安全，因此做中央分隔島解決。另該工程分兩階段，舊水泥護欄將在第二階段施作排水溝時拆除。