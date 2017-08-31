〈中部〉（雲林）闊別1年 學童開心回許厝分校

2017-08-31

〔記者陳燦坤／麥寮報導〕麥寮鄉橋頭國小許厝分校遭學者質疑尿液致癌物質過高，縣府去年將分校學生遷回本校，引發學生及家長反彈，縣府與地方溝通，但家長堅持衛生單位已公告安全無虞，昨天學生高高興興返回許厝分校上課。

昨天上午七時陸續有家長將學童送到學校，搭乘兩部校車的學童也在七時三十分到校，學童滿懷歡喜，還拉開校車窗簾布幕向民眾揮手，喜悅心情溢於言表，師生最關心的是兩頭黑色本土山羊這陣子乏人照顧，還好校園土壤肥沃，到處長草，這兩隻山羊在學童被迫到校本部上學期間仍不至於餓肚子。

闊別一年後，學童再度回到許厝分校都非常開心，相互握手並擁抱，覺得相當感動，學童多數認為，這裡活動空間較橋頭國小校本部好，希望以後不要再遷校了；教育處長梁恩嘉也親自在大門口幫忙接送學生。

地方對這次分校學生能夠返校相當欣慰，但梁恩嘉還是建議家長以孩子健康為重，讓他們在良好環境、健康無虞的前提下受教，仍提出縣府希望學童返回本校就讀的想法；許厝分校五育基金會主委許弘霖則反駁，國家衛生單位公佈的數據澄清校園空氣無污染的問題，且學生與家長都要求留在分校，還給孩子一個快樂成長的童年。

梁恩嘉表示，縣府尊重地方意見，縣長李進勇也強調學生在哪老師就在哪裡，未來將繼續加強空氣品質監測。