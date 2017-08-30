〈南部〉舊二層行鐵道橋、公路橋 仁德爭雙橋營造

2017-08-30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕二仁溪的仁德下游段裡，存在著兩座重要的文化資產，分別是列為市定古蹟的舊二層行鐵道橋，以及歷史建築的舊二層行公路橋，卻都遭質疑有妨害河川安全之虞，面臨拆除與否的爭議，地方各界爭取保留，希望雙橋一起進行空間營造，帶動觀光發展。

立委王定宇以美國紐約的「高線公園」為例，指稱當地原是舊鐵路，一九八○年停用，曾荒廢過，目前已進行兩期景觀營造工程，與城市環境有效連結、互動，深受歡迎，這樣的成功經驗值得參考。

二仁溪昔稱二層行溪，舊鐵道橋位於仁德區中洲河段，建於一九三一年，是早期縱貫鐵路跨溪的重要橋樑，長約兩百四十米，見證台灣交通的發展歷史。

一○三年初，台鐵啟用在上游約二十公尺處增建的新橋，舊橋的火車運務走入歷史，當時就引發存廢爭議，地方展開搶救，並向市府陳情盼保留。

隔年，文化資產管理處正式列為市定古蹟，原以為爭議就此結束，沒想到因舊橋距離新橋太近，溪水流經下游舊橋墩時，會引起洄漩，衝擊到新橋墩，危害結構安全，拆除聲浪再起。

至於二行、大甲河段的舊公路橋，一九二一年竣工，歷史更久遠，曾是縱貫公路的台一線，車流頻繁，日治時期曾因戰火被炸斷，兩度修復，使用材料不同，導致建物呈現雙結構式的現況，相當罕見。

民國五十二年公路改道，另建新橋，舊橋保留迄今，之前也曾引來拆除聲浪，地方發起搶救，市政府公告為歷史建築，暫時平息爭議。

水利署第六河川局長連上堯表示，基於防汛安全，有行文台鐵等相關單位，確實管理、維護，研擬應變計畫，避免致災，該如何改善，尊重其專業評估。