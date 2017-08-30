〈南部〉讓世界看見台南 六校高中生21景點熱舞

2017-08-30

〔記者黃文瑜／新市報導〕「我們離開前，想為台南做點事」，近百名高中應屆畢業生跨校投入拍攝影片，以舞蹈串起台南旅遊的景點，響應全世界一百多個城市共同參與的「I Charleston the World」活動，透過到台南各大景點跳舞，介紹台南，讓世界看見自己所屬城市的特別與美好。

以舞蹈串起台南景點

「I Charleston the World」起源於法國，由一群熱愛舞蹈的「城市舞人」所組成，跳舞的場景都是城市裡的知名景點，成為相當成功的城市行銷，影片也在網路上受到高度關注，因「Charleston」原為舞蹈「中快拍的社交舞」，吸引許多世界舞者開始以社交舞步為主，融合其他舞蹈元素，為自己的城市拍攝影片，過去「城市舞人」都以專業舞者、舞團成年人主導影片統籌，但這次台南的城市舞人則由高中生一手包辦。

台南城市舞人總召李佳芳說，這項計畫從大學學測後就開始進行，由六所高中熱舞社學生組成，希望在到外地求學前，能為家鄉做些事情，因此特別選擇台南廿一個景點做為跳舞場景，過去舊城區觀光一直很盛行，但原南縣的景點卻不為人知，所以有三分之二場景在原南縣拍攝，希望讓世界知道台南更多美麗景點。

拍成影片並架網站介紹

李佳芳表示，因為大多為熱舞社的學生練街舞很久，為配合台南特色，特別去學跳「交際舞」，最大場景在鹿耳門的聖母廟廣場有百人共同演出。「不過，我們不只拍片介紹台南」，李佳芳說，目前除動態影片外，也積極架設網站，介紹六甲居陶、新營三一宅等，並將文章翻譯，讓全世界的人更認識台南，未來還希望將這些旅遊景點出書。