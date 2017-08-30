〈南部〉維護美食之都 台南食安自主聯盟成立

2017-08-30

〔記者黃文瑜／永康報導〕近年食安問題嚴重，日前又有毒雞蛋流入市面，台南市衛生局因此推動食安計畫，成立食品安全自主管理聯盟協會（簡稱食安自主聯盟），希望結合產學研能量，協助台南在地食品業者遵守食品法規，維護台南美食之都的美譽，昨天大會成立，並選出第一屆理事長南臺科技大學校長戴謙，希望整合社會資源解決目前嚴峻的食安問題。

結合產學研能量 資源共享整合

衛生局副局長林碧芬表示，台南是食品生產業重鎮，因此計畫成立一個平台做食品安全管理，成立食安自主聯盟、成立檢驗平台、輔導一千家廠商業者、食安法規即時公布，盼透過聯盟使廠商互助合作資源共享整合，最終讓台南市民眾吃到最安全的食物，保障民眾健康。

設單一窗口 建立全方位聯防網

衛生局表示，該計畫還需成立食品安全工作團，將設置單一服務窗口，提供政策、法規諮詢、食安專業輔導、食安檢驗媒合及資訊交流及整合等；聯合大學院校、通過認證之產業自設實驗室及檢驗機構這類食品檢驗資源單位，共同為食品檢驗需求提供服務，並以此共用、共享資源之協力模式建立全方位的區域食安聯防網，也更具公信力。

協助業者遵守法規 淘汰黑心廠商

食安自主聯盟理事長戴謙表示，食安自主聯盟會員招募對象涵蓋產、學、研各界，協助台南在地食品業者遵守食品法規政策與因應食品安全管理突發事件，以輔導、優化廠商食安管理、建立台南市食安系統平台，讓食品業者透過彼此協助、合作、監督，在食安管理上共同成長。

「食品業者自主管理的能力必須提升」，戴謙指出，有些食品業者因知識或資訊較缺乏，導致製作過程有不符合食品安全的規範，若能有合格食安輔導員，組成輔導團到廠輔導，就能產生示範廠商，「好的廠商會被凸顯」，而品質不佳的黑心廠商除非願意提升技術、專業知識，或依照法規製作食品，否則就會自然被機制淘汰，民眾就能吃到安全的食品。