〈南部〉普度旺季也沒用 雞價直直落

2017-08-30

受毒蛋事件波及 一週跌3元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近來中元普度期間，雞價受毒蛋事件波及，旺季不漲反跌，造成一週下跌三元，昨每斤卅八元，今年銷量比去年同期減少二成，市府農業局呼籲民眾不用擔心，下週將舉辦促銷活動，號召民眾踴躍購買力挺雞農。

慘兮兮 日賣千隻變僅賣90隻

高市養雞協會前理事長唐龍勝表示，今年受禽流感影響，加上天氣愈來愈熱，造成雞價持續下跌，近來又受毒蛋風波影響，雞價一週下跌三元，從原本每斤四十一元，下跌至卅八元，尤其中元節是產業旺季，去年同期每斤尚有四十三元，也低於去年平均價每斤四十元。

唐龍勝分析市場每日到貨量約十萬隻雞，最慘只賣出五至六萬隻雞，大約只賣出一半，整體銷售量比去年同期減少二成，近來他自辦促銷活動，希望能刺激消費，過去中元普度促銷期間每日賣出一千隻雞，沒想到現在只賣出九十隻雞，連十分之一都不到。

農業局挺雞農 將辦特價促銷

唐龍勝指出，毒蛋殘留芬普尼事件，土雞是遭受池魚之殃，民眾誤解蛋會影響雞，不敢買來拜拜，他強調土雞生長過程，會到處跑來跑去，不像蛋雞被關在籠裡，土雞會自行清理雞蝨，不需要使用藥物，民眾可以放心食用。

中華民國養雞協會說，近來雞隻供應量大於需求量，加上屠宰凍存雞隻釋出也是問題，今年中元節又遇上開學，民眾註冊看緊荷包，連帶購買力下降，協會要求業者減量入雛，產業自主調節，強調毒蛋均已銷毀，雞隻代謝不會殘留。

市府農業局將於九月九、十日二天，在高雄凹子底捷運站四號出口，舉辦農、禽特產品展售會，推出享樂雞促銷活動，二隻土雞特價六百元，買二隻再送六粒雞蛋，特價優惠回饋消費者，號召民眾用行動力挺雞農，支持在地產銷履歷土雞。