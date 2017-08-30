〈南部〉台東國小新生 四校一對一教學

2017-08-30

兩所掛零 全縣減兩班

〔記者黃明堂／台東報導〕新學年今天開學，有兩所國小沒有新生，有四所只有一人。教育處表示，因應少子化趨勢，擇定三和國小試辦混齡教學，漸進式嘗試不同年級共同上課。

零新生的學校有富山國小利吉分校、樟原國小，小一新生僅一人的學校則有月眉國小、電光國小，及忠孝國小博愛分校、萬安國小振興分校。

今年全縣國小新生總數比去年多六十五人，但整體學校班級數去年是六百八十三個班，今年減少成六百八十一個班，減少兩個班。

教育處長劉鎮寧表示，去年零新生的學校有四所，今年二所，去年一人新生的學校二所，今年增為四所，情況差不多。

他說，按現行作法，六月間即已知新生人數，也依規定調整教師員額，沒新生的班級產生的超額教師已調動完畢，僅一人的班級則照常開班，且與一班廿九人的班級享有同樣教育資源。

三和國小試辦混齡教學

劉鎮寧說，除了一與○，還有不少班級是個位數，在同儕學習上較為不利，影響學習效果，所以，教育處已擇定三和國小，從新學年開始試辦混齡教學。

不過，劉鎮寧說，混齡教學牽涉的問題頗複雜，不同年級的學生要如何同時間一起上課？用什麼教材？老師之間如何協同教學？都要在試辦過程中摸索。三和國小也是少子化的偏鄉小校，所以擇定試辦來觀察成果，初期將以藝術人文、體育等較容易執行的課程著手，從磨和中擴及其它學科。