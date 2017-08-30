〈南部〉赤崁樓贔屭碑遷移否 文化局審慎評估

2017-08-30

長期曝露戶外 有風化損壞之虞

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟赤崁樓的九座贔屭（音同：碧細）碑，文化局去年委託國立台南藝術大學（簡稱南藝大）助理教授邵慶旺團隊，自九件御碑中，擇其中一件「御製平定台灣告成熱河文廟碑」（漢文碑）進行仿製及研究，昨天正式發表成果「十分逼真」，而且由於長年來石碑戶外風吹日曬，恐有風化損壞之虞，文化局完成首件仿製品外，也評估真品移地保留可行性。

委託南藝大仿製 首件成品出爐

這九座全國最知名的贔屭碑，見證台灣三大民變之一「林爽文事件」，也是台灣唯一的御碑群，碑身雕飾精緻，展現乾隆時期官製石碑的形制與風格工藝。贔屭碑自民國五十年（西元一九六一年）遷移至赤崁樓現址，長期曝露戶外，且由於碑體鄰近赤崁樓古蹟本體，保存維護頗不容易。

文化局：石碑與赤崁樓景觀緊密

至於未來真品是否移室內展示，戶外改置仿製品？文化局主秘林韋旭說，贔屭碑已與赤崁樓古蹟景觀緊密一起，不宜貿然換置，但這次仿製研究成果將評估移地保存可行性，況且九座真品移地展示地點須仔細評估。

文化局指出，戶外古物的保存，國際間不乏將原件移入室內適當空間保存，而以仿製品戶外展示，例如義大利著名的米開朗基羅「大衛像」，其原件於一八七三年即移地保存於佛羅倫斯藝術學院室內，一九一○年另以仿製品於原址進行展示。

邵慶旺指出，記錄林爽文事件的石碑，在中國熱河與福建也有，但在文革時期都被破壞，清朝時期完整記載單一事件的三公尺高大石碑群，只有赤崁樓這九座贔屭碑。

石刻複製貴 改採矽膠膜翻製

邵慶旺也表示，原石碑屬花崗岩材質，雖然目前已有3D掃描複製技術，但並無超大型機台，況且複製一座石碑起碼七百萬元，花費昂貴，因此研究採用矽膠膜翻製技術，仿製結構體最內層是不鏽鋼，以高強度水泥加矽砂、耐鹹玻璃纖維等材質包覆共八層。

邵慶旺說，仿製全程遵循非破壞性、非污染性、高品質原則，先透過製模取樣分析，取得銘文、邊飾等資料，並經多次校色後，以仿石噴彩方式翻製，堅固耐用，最外層塗裝也是新研發技術，將提供給文化部參考。